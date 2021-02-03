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В Беларусь идет тепло

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  • 3.02.2021, 9:23
  • 1,955
В Беларусь идет тепло

Воздух прогреется до +4°C.

В среду, 3 февраля, территория страны будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс, пишут naviny.online.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (снег, мокрый снег, по югу — с дождем). Местами сгустится туман.

В южных регионах (в остальных — местами) ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха:

Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);

Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);

Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%);

Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);

Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%);

Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%).

Ранее сообщалось, что на сегодня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

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