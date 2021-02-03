В Беларусь идет тепло

В Беларусь идет тепло1
- 3.02.2021, 9:23
- 1,955
Воздух прогреется до +4°C.
В среду, 3 февраля, территория страны будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс, пишут naviny.online.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (снег, мокрый снег, по югу — с дождем). Местами сгустится туман.
В южных регионах (в остальных — местами) ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха:
Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);
Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%);
Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%);
Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%).
Ранее сообщалось, что на сегодня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.