Борец Никита Климович: Мое участие в маршах поддержали все родные и близкие 1 3.02.2021, 9:37

1,521

фото из личного архива никиты климовича

Чемпион Европы из Бобруйска рассказал, почему выбрал жить по правде.

Атлет греко-римского стиля Никита Климович — один из двух тысяч белорусских спортсменов, подписавших письмо с требованием новых президентских выборов и осуждением насилия. Бобруйчанин является мастером спорта международного класса по греко-римской борьбе. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира в 2017-м, молодежного чемпионата мира (U-23) в 2018-м, в 2017-м завоевал серебряную медаль чемпионата Европы среди юниоров, пишет «Салiдарнасць».

С 2018 по 2020-й Климович являлся членом национальной команды. Но в минувшем ноябре ему сообщили, что в отношении подписантов письма будут приниматься меры — вплоть до увольнения из сборной.

Позже Никите предложили забрать свою подпись, это произошло примерно за месяц до аттестации в сборную. Он отказался, после чего ему сообщили об указании министра спорта не включать спортсменов, подписавших письмо, в состав национальной команды. В конце года контракт с ним был расторгнут.

«Мои друзья выходили из изолятора избитые, все в синяках»

Никита Климович говорит, что о письме спортсменов узнал от знакомой, которая раньше занималась борьбой: «Она сама его подписала, а потом и мне рассказала».

Cобеседник «Салiдарнасцi» говорит, что подписал письмо на эмоциях. По его словам, многие его знакомые и друзья были задержаны во время акций протеста, некоторые попались случайно:

— Мои друзья выходили из изоляторов, многие были избиты, все в синяках. Рассказывали о том, что с ними там было. Одного друга схватили и затолкали в автозак, когда он в тапках шел на остановку после тренировки.

В сборной первым письмо подписал Николай Стадуб, единственный борец из национальной сборной, завоевавший олимпийскую лицензию в Токио. За ним — зампред Белорусской федерации борьбы Сергей Демяшкевич.

— Когда в отношении меня начались санкции, мои коллеги… Ну, а что они могут? Многие боятся даже свое мнение открыто высказать о происходящем, так как понимают, что и за них могут взяться. А это сразу крест на карьере.

На выборах Никита голосовал за Светлану Тихановскую, на участок в Бобруйске пришел с родителями. К слову, очередей, как в Минске и областных центрах, здесь не было.

Официальные итоги голосования его огорчили. У него до последнего теплилась надежда, что выборы пройдут по закону, что власть, казавшаяся полностью уверенной в себе, не пойдет на столь откровенные манипуляции. Но вышло, как вышло.

Протесты в Бобруйске

Летом 2020-го Бобруйск был в числе городов, в которых пикеты и митинги альтернативных кандидатов собирали сотни и тысячи человек.

Так, на встречу с экс-банкиром Виктором Бабарико, за несколько дней до его ареста, пришли около сотни бобруйчан. Митинг с участием Светланы Тихановской в конце июля собрал по разным оценкам от 5 до 6 тысяч жителей города.

По сообщениям местных СМИ, в ночь с 9 на 10 августа в городе проходили стихийные акции протеста. Люди собирались возле избирательных участков, гуляли по улицам. Не обошлось без задержаний.

После выборов в городе проходили воскресные марши и цепи солидарности, на которые выходили сотни горожан.

Люди выходят на улицы, понимая, чем они рискуют

Увиденное на воскресных маршах лишь укрепило спортсмена в мыслях, что «мы правы»:

— В том, что выборы были сфальсифицированы. Заставить такое количество людей выйти на улицы, как говорят нам по телевизору? Проплаченные? И смотришь на контингент. Это не какие-то оборванцы. Это приличные люди, интеллигентные. И самые разные возрастные группы. Подстроить такое точно невозможно. Тем более, с учетом того, чем рискуют люди, выходя на улицы. Они понимают, что их могут потом уволить. Их могут избить сотрудники милиции. И они все равно идут.

Никита Климович приводит в пример свой круг общения, составляющий несколько сотен человек — родственников, коллег-спортсменов, друзей и знакомых:

— Из них один-два человека поддерживают действующую власть.

Никита не жалеет, что подписался под письмом. Хоть и потерял работу и место в сборной:

— Надо жить по правде, по-честному. А иначе это тебе рано или поздно вернется, аукнется. Меня поддержали родители, все мои родные и близкие.

«В Бобруйске все словно застыло»

Сейчас Никита ищет работу в Минске. Варианты работать в родном городе он не рассматривает.

— Когда я тренировался, то мог жить здесь, экономя на жилье, в Бобруйске это дешевле. Но оставаться здесь не хочу. Здесь все словно застыло. Многие привыкли сидеть на месте. Получают хоть какую зарплату и не мечтают о большем.

Даже настроения у бобруйчан и минчан отличаются, делится наблюдением наш собеседник:

— Здесь можно встретить людей, которые искренне не понимают, зачем другие выходят на улицы, чего они хотят: «У нас же вроде все хорошо?»

Никита говорит, что о чем-то можно говорить с людьми с высшим образованием, а вот классический работяга за пятьдесят — типичный представитель электората Лукашенко:

— Такому легче убедить себя в том, что по телевизору говорят только правду. И просто плыть по течению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».