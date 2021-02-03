«Другого пути нет: либо выборы, либо вилы» 4 3.02.2021, 10:03

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Лев Шлосберг

Путина нужно срочно отстранять от власти.

Существующую власть в России можно сменить, только сменив людей во власти, считает политик Лев Шлосберг.

В эфире «Настоящего Времени» политик прокомментировал решение суда заменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным, а также рассказал, что, по его мнению, может заставить людей более внимательно отнестись к выборам.

– К сожалению, произошло то, чего мы ждали фактически с первого часа задержания Алексея Навального 17 января в Шереметьево. Это был тот план, который уже был готов в тот момент, и именно этот план был реализован.

– Дмитрий Гудков в нашем эфире говорил о том, что теперь стало окончательно понятно, что безопасность и жизнь каждого человека, который занимается политикой в России, если эта политика идет вразрез с тем, как делают ее в Кремле, находится в опасности. И он видит единственным вариантом противостояния и борьбы создание некоей коалиции. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли это в современной России? Кто те люди, кто может ее сформировать?

– Вот уже 20 лет жизнь оппозиционных политиков в России находится в опасности в любой день и в любой час. Чем далее идет время, тем более очевидной эта мысль становится для большого числа людей. Двадцать лет назад это понимали не очень многие люди, сейчас начинают понимать практически все.

Власть перешла все мыслимые ограничения, власть борется за власть. Приличия, законность, формальные процедуры, справедливость, необходимость сохранить лицо – ничего не принимается во внимание.

Что касается коалиции, ситуация очень простая. Эту власть можно сменить, только сменив людей во власти. Они будут заниматься тем, чем занимаются сейчас – ложью, насилием, неправосудными приговорами, уничтожением независимой прессы, уничтожением независимости судов, – всю свою жизнь, столько, сколько они будут находиться у власти, они будут заниматься этим. Единственный способ прекратить это безумие и этот кошмар – отстранить этих людей от власти. Законный способ только один – выборы.

Насколько широкой может быть сейчас коалиция на выборах – насколько люди, которые увидели сейчас перед собой неостановимый беспредел: конкретно в отношении Алексея Навального для многих это было открытием, начиная с момента попытки покушения и отравления 19 августа и заканчивая всем, что потом происходило. У людей меняется отношение к власти, но это еще не значит, что у людей появляется готовность участвовать в выборах, причем в таких, которые сейчас в России проходят, и через выборы менять власть.

Другого пути нет: либо выборы, либо вилы. Нужно понимать, что успех может прийти только в том случае, если рядом с улицей будет фракция демократических политиков в парламенте, которая будет представителями этих людей. То есть эта птица летит только на двух крыльях. Только на крыльях улицы не получится изменить власть.

– Возможно, не из-за того, что произошло с Алексеем Навальным, сейчас очень многие люди в стране сталкиваются с какой-то серьезной опасной реальностью, оказываясь совершенно случайно задержанным, не принимая участия в мирном протесте, который вообще-то разрешен Конституцией. Может ли заставить людей чуть внимательнее отнестись к выборам, стать более осознанными то, что их беда начинает касаться физически?

– Это вопрос ответственности политиков. Мы должны общаться с людьми, объяснять людям: наша страна пришла к краю пропасти, по большому счету мы уже висим над этой пропастью. У нас есть два способа: просто кричать и падать в эту пропасть, а второй способ – пытаться из нее выбраться вот по такому минному полю, в которое превратились российские выборы.

Сколько сейчас миллионов людей в России являются убежденными противниками Владимира Путина? Никто не знает, потому что эти люди – не все, но многие из них – давно не ходят на выборы.

Вот 19 сентября 2021 года – выборы в Государственную Думу. Единственный пусть шаткий, пусть ослабленный со всех сторон, но противовес всевластию одного человека. Что можно в этой ситуации противопоставить Путину? Только фракцию демократических политиков в парламенте, у которой будет федеральная политическая трибуна, у которой будет возможность говорить в СМИ, хоть какая-то защищенность и возможность прикрывать людей, которые находятся на улице, – буквально встать рядом с ними. Это нужно будет объяснять миллионам людей: друзья, или мы возвращаемся, рушимся просто в начало ХХ века – со всеми кошмарами революции и гражданской войны и бог еще знает чего, или [идем на выборы].

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