Режим «синих пальцев» накрыла разруха 6 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

3.02.2021, 10:13

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фото: TUT.BY

Это выбивает последние подпорки из-под диктатора.

Коммунальная катастрофа, разразившаяся этой зимой в стране, невольно вызывает определенные ассоциации. Когда целые районы Минска, некоторые города целиком, хотя и не самые крупные, оставались без отопления и горячей воды. Счет же более мелких аварий такого рода идет на сотни. Такого даже в «лихие 90-е» не было, а теперь вот вдруг случилось. Все это сильно напоминает начальный период военной разрухи. Ведь все войны, особенно ведущиеся на собственной территории, сопровождаются разрухой.

Да, власти объясняют это некими особыми погодными условиями. А что, у нас первый раз в истории мороз? Да и значительная часть аварий произошла как раз в период оттепели. Но вот такая масштабная коммунальная катастрофа – таки первая. Лично мне кажется, что это все же начальный период «разрухи», которая всегда сопровождает войны. И началась она уже теплым летом – помните постоянные проблемы с водой. Можно, конечно, еще попробовать списать все на коронавирус, но вряд ли прокатит. Никаких ограничений по коронавирусу у нас не вводилось, не было даже минимального карантина, не говоря уже про локдаун. Да и вообще не было, предприятия работали как обычно, массовые мероприятия проводились и так далее. Так что на коронавирус ту же коммунальную катастрофу не спишешь.

Врагов из Варшавы там или скажем Москвы и прочих «кукловодов» тоже не очень обвинишь, хотя и будут пытаться, понятно. Однако где Варшава, а где наши гнилые трубы. Логичнее считать, что все средства ушли на силовиков и срезание ленточек, ну и на борьбу со снеговиками. Так оно и есть реально. Иначе на своеобразную войну, хотя и довольно глупую. Но и такая война ведет к разрухе. Причем по остальным «векторам» функционирования государства все ведь тоже отнюдь не радужно и тоже движется к катастрофе. Но это тема большая, для отдельного материала. Пока просто констатируем факт, власть вступила в войну с народом, а войны обычно сопровождаются разрухой.

Причем воюет режим не только с собственным народом, но и со всеми соседями тоже. Да и не только с соседями. Вообще со всеми демократиями, которые для него почему то «фашиствующие». Хотя понятно почему: не зря Черчилль сказал, что будущие фашисты станут называть себя антифашистами.

Не только «горячая», но даже и холодная война приводит к разрухе, хотя может и не так очевидно. Зато может даже более надежно. Вон СССР «горячая» война не уничтожила, а холодная таки справилась. Наш режим ведет и «холодную» войну с цивилизованным миром и довольно «горячую» с собственным народом. Можно подготовку к войне, пусть даже горячая фаза и не начинается как в СССР, и на борьбу с мифическими врагами, то все равно наблюдается тотальный дефицит и низкий, по сравнению с цивилизованным миром, уровень жизни. В общем, опять своеобразная «разруха».

Причем режим сам активно нагнетает атмосферу войны и военной истерии. Вышла дама с цветным зонтиком погулять – экстремистка, устроили чаепитие во дворе – «сходка террористов», везде то террористы, то диверсанты, то «литовские танки», которых реально у Литвы даже и нет, «сожженные депутаты». Даже человека, который вышел на пробежку в белых спортивных штанах с красными лампасами, уже штрафуют, как экстремиста. А что будет дальше? Ну и так далее, весь их бред даже пересказывать не хочется. В общем, нагнетают военную истерию. И какие инвесторы пойдут в так активно воюющую страну. Думаю даже собственный независимый от подкормки сверху бизнес сбежит. К тому же человек «с синим пальцам» совершенно откровенно начал превращать страну в большой концлагерь, ну или аналог Северной Кореи в «центре Европы». А это дополнительны фактор усугубления разрухи.

Да и вообще, режим однозначно сделал ставку на обострение ситуации. Взять хотя бы инициативу по запрету БЧБ-флага и прочей национальной символики. КЗ-флаг, для справки, это не флаг национальный, это флаг субъекта СССР, если взглянуть в историю. Да. его пока объявили государственным, но он не национальный. Опять же резкое ужесточение законодательства в части дальнейшего ограничения прав и свобод граждан. Все это попытки разжечь «войну» еще сильнее. Соответственно и разруха будет только усиливаться.

Даже быстро подавленные в декабре 2010 года протесты привели к «разрухе», катастрофической девальвации в 2011 году, дефициту сахара и прочим проблемам. Сегодня ситуация для режима гораздо серьезнее, выиграть он уже не может по определения, хотя еще может быть и в силах приглушить протесты. Но протестные настроения никуда уже не денутся, так что воевать с народом он продолжит, разве что война станет более «холодной». Но если это продлится достаточно долго, то бишь быстро режим не сменится, то тогда «разруха» достигнет катастрофических масштабов даже в сравнении с 2011 годом. И даже без санкций. Но и они уже есть.

При этом в процентном отношении более богатые обеднеют сильнее. Тот, кто и так уже лишился работы из-за деградации экономики, особенно «за кольцевой» и живет, условно, с огорода и за счет «даров леса» меньше пострадает. А вот по бизнесу любой формы собственности, самим бизнесменам и их работникам, разруха ударит сильно. Не пострадает разве что самый близкий круг «синих пальцев». Однако и они лишатся возможности спокойно ездить за границу и приобретать там собственность. Россия не в счет, там начинается своя война и своя разруха. И неизвестно где будет лучше. В любом случае развал ударит по всем, даже по председателям исполкомов, омоновцам и прочим «ябатькам». Если в районе нет отопления, то его у всех нет, даже у самых ярых сторонников Лукашенко.

Одна надежда на деньги Путина, но и там уже не все гладко. И в России война ведет к разрухе. Это с их то нефтегазовыми запасами. И хотя со своим народом Путин начал «воевать» недавно, но вообще воюет уже давно, явно и неявно. Тут и Грузия и Украина и Сирия и Ливия и Африка и и т.д. А вот и результат. Объем нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году сократился на 34% и составил 5,234 трлн рублей, в относительном выражении это исторический минимум. Вместе с этим дефицит бюджета составил 4,1 трлн рублей, а финансирование аппарата госуправления и силовых структур суммарно обошлось в 6,9 трлн. Данные содержатся в ежегодном отчете Минфина об исполнении федерального бюджета, сообщает «Дождь».

К нам это имеет то отношение, что денег спасать наш прогнивший режим у Путина нет. А новые санкции и там только еще на подходе, но явно последуют на фоне лукашенизации российской власти. Да, он может отобрать совсем уж последнее у пенсионеров и бюджетников ради спасения Лукашенко, но это обострит и так непростую ситуацию в самой России. Иными словами приблизит конец путинского режима. При этом экономическая ситуация у нас, теоретически, должна быть хуже. Ведь своих нефти и газа почти нет, а на войну с народом режим тратит гораздо больше в процентном отношении. Правда в Сирии мы пока еще не воюем, хотя ходят слухи, что уже собираемся.

Для нас спасением могло бы стать некое подобие «плана Маршалла» по преодолению тех бед, в которые ввергает страну уходящий режим. Но при «синих пальцах» это невозможно, пока он остается «разруха» будет только усугубляться.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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