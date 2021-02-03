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Борисов присоединился к яркому танцевальному челленджу «Jerusalem»

  • 3.02.2021, 10:32
Борисов присоединился к яркому танцевальному челленджу «Jerusalem»

Жители города вышли в цветах национального флага.

Борисов присоединился к яркому танцевальному челленджу «Jerusalem».

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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