Врачи нашли эффективный препарат против COVID-19 3.02.2021, 11:01

Он действует в сотни раз успешнее других антивирусных средств.

Ученые из Великобритании и Китая в лабораторных исследованиях подтвердили перспективность для лечения COVID-19 существующего препарата тапсигаргина. Результаты показали не только то, что он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных средств, но и то, что он способен лечить комплексные инфекции, например, коронавируса и гриппа. Работа опубликована в журнале Viruses.

Британские исследователи из Ноттингемского университета, Агентства по охране здоровья животных и растений и Института здоровья животных Пирбрайта вместе с коллегами из Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили, что противовирусный препарат широкого спектра действия тапсигаргин эффективен против нового коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее было известно, что этот препарат растительного происхождения в малых дозах активирует врожденный антивирусный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.

Учитывая, что острые респираторные вирусные инфекции, вызываемые разными вирусами, часто клинически неотличимы по своим проявлениям, а также вероятность совместного воздействия нескольких вирусов, особенно в периоды их сезонной активизации, авторы считают тапсигаргин весьма перспективным для борьбы с распространением инфекций, в том числе во время будущих волн пандемии.

Результаты лабораторных исследований на клеточных культурах и животных показали, что тапсигаргин эффективен как в качестве профилактического средства, так и во время активной инфекции. Он предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов уже после однократного воздействия.

Авторы отмечают, что препарат удобен для применения — он стабилен в кислой среде желудка, и поэтому его можно принимать перорально. Безопасность препарата проверена при тестировании медикаментозной терапии рака простаты. Неизвестны и факты выработки у вирусов устойчивости к тапсигаргину.

Еже одним преимуществом препарата исследователи считают возможность его приема как людьми, так и домашними животными.

"Текущая пандемия подчеркивает необходимость в эффективных противовирусных препаратах для лечения активных инфекций, а также в вакцинах для предотвращения инфекции, — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова руководителя исследования профессора Чан Кин-Чоу (Kin-Chow Chang) из Школы ветеринарной медицины и наук, биологических наук, фармации, медицины и химии. — Учитывая, что будущие пандемии, вероятно, будут иметь животное происхождение и передаваться как от животного к человеку, так и от человека к животным, противовирусные препараты нового поколения, такие как тапсигаргин, могут сыграть ключевую роль в контроле и лечении новых зоонозных вирусных инфекций".

И вирус гриппа, и новый коронавирус, и RSV — глобальные патогены, атакующие как людей, так и животных. Тапсигаргин относится к противовирусным препаратам нового поколения. В отличие от обычных противовирусных препаратов, которые нацелены на вирусы, он воздействует на иммунную систему хозяина и может использоваться в рамках комплексного подхода "Единое здоровье" для борьбы с существующими и будущими вирусами человека и животных.

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