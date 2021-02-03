В Евросоюзе ужесточили правила въезда в Шенгенскую зону из-за коронавируса 3.02.2021, 11:12

Что изменится?

Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими. Также теперь будут требовать негативный ПЦР-тест для въезда в ЕС, пишет "Немецкая волна".

Совет Евросоюза утвердил новые рекомендации касательно ограничений на поездки в Шенгенскую зону, введенных из-за пандемии коронавируса. Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические. Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:

- число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней,

- число новых случаев заражения за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом,

- страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения на протяжении семи дней.

- число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4 процента.

Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения разных мутаций коронавируса.

Исходя из этих критериев, Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгена будут открытыми. В последний раз список был пересмотрен 28 января. В нем остались лишь семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Дополнительные ограничения на необходимые поездки в ЕС

Как и раньше, разрешенными остаются так называемые необходимые поездки. Другими словами, на территорию Шенгена пускают граждан и резидентов стран ЕС, а также, например, работников транспорта или дипломатов. Но теперь для их въезда будут требовать документ о негативном результате ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до въезда в Шенген. Это правило не будет распространяться только на работников транспорта, например водителей. Также страны будут на свое усмотрение вводить дополнительные ограничения по приезде - карантин, самоизоляция или дополнительное тестирование на коронавирус.

Рекомендации предусматривают и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается, прежде всего из-за распространения новых вариантов коронавируса.

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