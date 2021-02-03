Ученые нашли в Израиле монету с уникальной надписью 1 3.02.2021, 11:33

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Монета была отчеканена примерно 1900 лет назад.

Монета, которая была отчеканена примерно 1900 лет назад, обнаруженная возле Храмовой горы в Иерусалиме, оказалась среди самых редких находок во всем Израиле, сообщает nv.ua.

Одна сторона древней монеты украшена гроздью винограда и надписью: «Второй год свободы Израиля». На оборотной стороне изображена пальма и надпись: «Иерусалим».

По мнению археологов Израильского управления древностей (IAA), это действительно исключительное открытие. Дело в том, что никакой другой монеты тех времен с названием города в Иерусалиме не находили.

По словам археологов IAA, Морана Хагби и доктора Джо Узиэля, монеты, вероятно, были привезены в Иерусалим римскими легионерами 10-го легиона, которые участвовали в подавлении восстания. Возможно, легионеры собрали монеты с поля боя в качестве сувениров.

Моран Хагби, руководитель раскопок, сказал: «Один из вопросов, который мы задаем себе, — это то, как эта монета попала в Иерусалим, потому что сегодня мы знаем, что повстанцы не захватили Иерусалим. Лагерь 10 легиона находился в Старом городе Иерусалима, и некоторые говорят, что он находился к югу от Храмовой горы».

По словам эксперта, по всей Европе было найдено около 20 монет в местах, признанных лагерями римского легиона. Он добавил: «Мне было очень интересно найти в Иерусалиме монету с названием Иерусалим».

Восстание Бар-Кохбы вспыхнуло примерно в 132 году нашей эры после того, как римский император Адриан объявил о создании римской колонии под названием Элия Капитолина. Новая колония должна была быть построена на руинах Иерусалима и предполагала строительство храма римскому богу Юпитеру на Храмовой горе.

Агентство IAA сообщило: «Создание римского города и строительство идолопоклоннического храма на месте еврейского храма, в дополнение к ограничительным религиозным декретам, нанесло ущерб еврейскому населению, которое осталось в Иудее. Это вызвало повсеместное восстание против римского правительства под руководством Шимона Бен-Косибы, известного как Бар Кохба».

Ранее НВ писал, что остатки церковного комплекса 6-го века — возможно, монастыря — были обнаружены во время раскопок около галилейского города Кфар-Кама около горы Фавор.

Это место является священным для христиан, которые с начала византийской эпохи определили этот район как место Новозаветной истории о преображении Иисуса Христа.

Основываясь на результатах раскопок, исследователи из Академического колледжа Кинерет считают, что церковный комплекс, скорее всего, был монастырем, который был построен на окраине древней деревни.

«Наше исследование пытается найти связь между поселениями. Если Кфар-Кама в древности был важным городом, какова связь с деревнями вокруг него? Какая связь города с монахами?», — рассказал археолог Мордехай Авиам из Института галилейской археологии Кинерет.

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