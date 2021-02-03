Белорусский футболист: Для меня Лукашенко — все тот же колхозник 10 3.02.2021, 11:41

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Игорь Мальцев

Игорь Мальцев уверен, что диктатор потеряет власть.

Игорь Мальцев, поигравший в Беларуси на позиции защитника за МТЗ-РИПО, «Гомель», «Белшину», «Городею» и «Славию» эмигрировал в США четыре года назад. Однако футболист хочет вернуться в Беларусь, но после падения режима. Он поделился с «Трибуной» видением ситуации в нашей стране.

«Для меня этот человек [Лукашенко] – все тот же колхозник, дорвавшийся до власти. И он банально не представляет, как может ее потерять. Лукашенко до сих пор просто не осознает, что он может уйти со своего поста. Однако это будет, сто процентов», – говорит Игорь Мальцев.

«Несмотря на то, что я уже четыре года живу в США, остаюсь белорусом и патриотом своей страны, как и моя жена, которая родом из Слонима. Меня не устраивает нынешняя власть, а так бы я с радостью вернулся. Как мы шутим со многими ребятами-белорусами, прилетим домой первым же рейсом, когда Лукашенко не будет. У нас тут, к слову, достаточно выходцев из Беларуси, люди даже пытаются создать диаспоры, заводят группы и чаты. Народ собирается в парках, делится информацией друг с другом. И все как один говорят, что хотят вернуться в Беларусь. Но в ту, которой не будет править Лукашенко», – резюмировал он.

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