ОАЭ первыми в мире создают космический суд 2 3.02.2021, 11:45

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В Дубае решили, что требуется урегулированием грядущих коммерческих споров на орбите Земли.

Власти Дубая создают космический суд для урегулирования коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщает Международный финансовый центр Дубая DIFC (перевод – korrespondent.net) в среду, 3 февраля.

В 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы Суды будущего, внедряя космический суд.

Новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, в частности, на различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.

Такое решение продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут ОАЭ в последние годы.

Напомним, что ранее SpaceX отправит до конца года на орбиту четырех туристов. После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.

Также сообщалось, что космический стартап запустил прототип ракеты на биотопливе. Хотя ракета не достигла космоса, в компании заявили, что намерены стать «Uber в космосе».

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