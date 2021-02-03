Пророссийская партия ОПЗЖ инициирует импичмент президенту Украины 19 3.02.2021, 12:05

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Заявление было сделано после блокировки Зеленским телеканалов, принадлежащих куму Путина.

Украинская партия ОПЗЖ, которая не скрывает свою пророссийскую направленность, инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому после блокировки телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, сообщает «Новое время».

Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил депутат Вадим Рабинович.

«Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который надругался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый» — сказал он.

Депутат также анонсировал «чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касательно нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Также на 5 лет ввели санкции против каналов 112 Украина, NewsOne, ZIK — Новый формат, Ариадна ТВ, ТВВыбор, Партнер ТВ и Лидер ТВ, телерадиокомпания 112-ТВ, НОВИНИ 24 ГОДИНИ, Новые коммуникации.

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