Белорусский бюджет потерял миллиарды 5 3.02.2021, 12:10

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Власти готовятся снова повысить пенсионный возраст?

Минфин подвел итоги финансового года. Они оказались неутешительными для властей. А в 2021 году будет еще больше поводов для бюджетного пессимизма, пишут banki24.by.

Раз в месяц чиновники дают сжатую статистику по исполнению бюджета сектора госуправления. По сравнению с Украиной и Россией объем публикуемой информации крайне невелик. Однако и по куцым табличкам Минфина РБ можно сделать важные выводы.

По белорусской методике в сектор госуправления входят республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет Фонда соцзащиты.

Из республиканского бюджета финансируют не только нужды государства, но и дают деньги в местные бюджеты и бюджет ФСЗН. В Беларуси дотационными как правило являются все бюджеты областей.

Из бюджета Минска забирают деньги, так как в столице зарегистрированы основные центры прибыли крупных и средних компаний (головные офисы).

В Минфине обосновывают изъятия необходимостью сближения уровня жизни в Минске и регионах. Повышение пенсионного возраста еще идет, но оно не ликвидирует так называемый первичный дефицит ФСЗН.

Поэтому каждый год в Фонд соцзащиты переводят деньги из республиканского бюджета. Они нужны для своевременной и полной выплаты пенсий и пособий. В 2021—2025 гг. размер трансфертов бюджету ФСЗН продолжит увеличиваться.

Если ничего принципиально не поменяется, власти будут вынуждены опять изменять пенсионный возраст. За 2020 год дефицит бюджета сектора госуправления составил 2,1 млрд BYN.

Дефицит — это превышение расходной части бюджета над доходной. Дефицит нужно финансировать за счет имеющихся средств либо увеличивать долги. Годом ранее ситуация была гораздо лучше: бюджет был профицитен на 3,5 млрд BYN.

Иными словами, для властей бюджетное сальдо ухудшилось аж на 5,6 млрд BYN. Если раньше у чиновников оставались свободные деньги, то теперь деньги надо тратить на закрытие бюджетной «дыры».

В 2020-м произошли сразу 2 вещи — падение доходов на 2 млрд BYN к 2019 году и рост расходов на 3,6 млрд BYN. Казна опустела за счет снижения поступлений по налогу на прибыль (минус 1 млрд BYN) и по доходам от внешнеэкономической деятельности (минус 0,6 млрд BYN).

В доходы от ВЭД входят разнообразные пошлины — в основном калийные и нефтяные. Плановый дефицит республиканского бюджета на 2021 год равен 4,047 млрд BYN, а фактический за 2020-й по оперативным данным составил 1,895 млрд BYN.

Таким образом, власти ждут, что в текущем году недостаток денег в казне на уровне центра увеличится вдвое. Как с этим будет работать Минфин — большой вопрос.

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