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Борис Джонсон: Решение по Навальному — чистая трусость

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  • 3.02.2021, 12:17
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Борис Джонсон: Решение по Навальному — чистая трусость
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Российский оппозиционный политик должен быть немедленно освобожден.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter осудил решение заменить Алексею Навальному условный приговор на реальный тюремный срок.

Джонсон назвал решение Навального вернуться на Родину смелым поступком, а вот действия российских властей — трусостью.

«Решение Навального вернуться в Россию после отравления было поистине смелым и самоотверженным поступком. Напротив, сегодняшнее решение суда было чистой трусостью и не соответствовало основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал Джонсон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному освобождению Навального. США и Германия также требуют освободить Навального.

Российский МИД в ответ на эти призывы заявил, что не надо вмешиваться в дела суверенного государства.

Адвокаты Навального в свою очередь сообщили, что известят Комитет министров Совета Европы о том, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» не было исполнено российскими властями.

Навальному заменили условное наказание на реальное — 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Ходатайство ФСИН полностью удовлетворено.

После этого штаб Навального призвал москвичей выйти на Манежную площадь.

«Это личная месть Владимира Путина. За расследования о коррупции Путина и его окружения. За то, что выжил после отправления. За то, что расследовал собственное отравление и разоблачил убийц из ФСБ. За то, что не испугался и вернулся в Россию», — говорится в заявлении штаба.

Накануне оглашения приговора Навальному ОМОН в Москве оцепил Красную площадь, в Питере — Дворцовую. Всего по стране в связи с протестами 2 февраля были задержаны 1408 человек.

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