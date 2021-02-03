Борис Джонсон: Решение по Навальному — чистая трусость

Борис Джонсон: Решение по Навальному — чистая трусость8
- 3.02.2021, 12:17
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Российский оппозиционный политик должен быть немедленно освобожден.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter осудил решение заменить Алексею Навальному условный приговор на реальный тюремный срок.
Джонсон назвал решение Навального вернуться на Родину смелым поступком, а вот действия российских властей — трусостью.
«Решение Навального вернуться в Россию после отравления было поистине смелым и самоотверженным поступком. Напротив, сегодняшнее решение суда было чистой трусостью и не соответствовало основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал Джонсон.
Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному освобождению Навального. США и Германия также требуют освободить Навального.
Российский МИД в ответ на эти призывы заявил, что не надо вмешиваться в дела суверенного государства.
Адвокаты Навального в свою очередь сообщили, что известят Комитет министров Совета Европы о том, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» не было исполнено российскими властями.
Навальному заменили условное наказание на реальное — 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Ходатайство ФСИН полностью удовлетворено.
После этого штаб Навального призвал москвичей выйти на Манежную площадь.
«Это личная месть Владимира Путина. За расследования о коррупции Путина и его окружения. За то, что выжил после отправления. За то, что расследовал собственное отравление и разоблачил убийц из ФСБ. За то, что не испугался и вернулся в Россию», — говорится в заявлении штаба.
Накануне оглашения приговора Навальному ОМОН в Москве оцепил Красную площадь, в Питере — Дворцовую. Всего по стране в связи с протестами 2 февраля были задержаны 1408 человек.