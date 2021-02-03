Депутат Европарламента анонсировал ответ ЕС на суд над Навальным 3 3.02.2021, 13:26

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Кремль столкнется с новыми санкциями.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию на три с половиной года, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, срок отбывания наказания в колонии для него составит два года и восемь месяцев. США, Великобритания и Германия уже потребовали освободить Навального, а депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский, уроженец Астрахани, считает, что ЕС должен ввести "дополнительные точечные санкции" в ответ на процесс над российским оппозиционером.

Об этом евродепутат заявил currenttime.tv.

– Первый вопрос: ваша реакция как представителя Европарламента на сегодняшний приговор в Москве?

– Ну что ж, честно говоря, большинство из нас ожидали, что этот приговор будет именно таким. Мы поняли, что российская власть очень боится и Навального, и тех, кто за ним следует, и тех, кто его окружает. Это было практически понятно тогда, когда Навальный приземлился в Москве.

Поэтому сюрпризом это для нас не было, но, конечно, надежда теплилась на то, что российские власти все-таки будут мудрее и все-таки хотят оставаться частью европейской правовой семьи. Но я думаю, что сегодня произошло окончательное прощание Кремля с какой-то надеждой на демократическое будущее своей страны. Решение было сделано, и мы можем только сожалеть об этом решении и векторе этого решения.

– Сергей, вы лично за какой ответ со стороны Евросоюза по отношению к Москве выступаете?

– Мы как Европейский парламент уже давно говорим о том, что нужно применять дополнительные точечные санкции. Именно точечные, потому что мы не хотим, чтобы российское население каким-то образом подпадало под эти санкции, под это давление.

В нашей резолюции, которая только две-три недели назад была принята, мы говорим еще и о том, что необходимо все-таки на повестку дня поставить вопрос об окончании кооперации по "Северному потоку – 2". В данном случае я обращаюсь и к моему собственному правительству Германии, которое этот процесс и проект по-прежнему форсирует, несмотря на критику, которая исходит из Берлина.

И в принципе, самое основное мое такое совсем уж реальное требование сегодня – это то, что когда наш, так сказать, министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель, который будет в Москве на днях, встретился с Алексеем Навальным лично, имел возможность его посетить или поговорить лично с ним или по крайней мере с непосредственным его окружением. Это должно быть официальной частью его повестки дня.

– Сергей, скажите, пожалуйста, сегодня около 20 делегаций дипломатов европейских стран присутствовали на суде, это вызвало очень много споров среди российских государственных СМИ. Вы могли бы объяснить, зачем нужен был такой шаг странам ЕС и общепринятая ли это практика?

– Это общепринятая практика в тех случаях, когда нет надежды на правовое решение прав граждан в рамках прав человека и демократического государства. Я сам председатель парламентской комиссии по Турции, и я сам в прошлом году ездил, например, на такие же заседания в точно такое же неправовое государство Турция. Там тоже было очень много заседаний по Осману Кавале, это известный оппозиционный деятель. И там вместе со мной тоже было много представителей делегаций европейских стран.

Присутствие иностранных дипломатов на суде – это знак, это символ того, что Европа не оставляет без внимания судьбы этих людей и вообще траекторию развития демократии в России. Я считаю, что это сильный шаг. Но, как я уже сказал, еще сильнее была бы личная встреча господина Борреля с Алексеем Навальным.

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