Жители Дзержинска предупредили карателей

Жители Дзержинска предупредили карателей1
- 3.02.2021, 13:30
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Нарушение присяги народу — это серьезное отягчающее обстоятельство.
Дзержинск напомнил карателям, что они давали присягу.
Жители города записали видео, напоминающее, что нарушение присяги — это, согласно пункту 12 части 1 статьи 64 Уголовного кодекса, отягчающее обстоятельство.
«А преступлений вы совершили много. Поэтому, согласно действовавшему до 9-го августа законодательству, при выборе между пожизненным заключением и смертной казнью суд выберет для убийц и насильников в погонах более строгое наказание», — сообщает телеграм-канал МКБ, опубликовавший видео.