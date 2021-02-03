За кого украинцы готовы проголосовать на президентских выборах?6
- 3.02.2021, 13:31
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Стали известны результаты опроса.
Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать около 22% украинцев, среди тех, кто определился, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет «Новое время».
Социологи предлагали опрошенным два списка с возможными кандидатами в президенты.
Так, Зеленского готовы поддержать 22,1% по результатам двух списков.
За сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 17,5% и 13,5% опрошенных соответственно, за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 13,1% и 13,7%.