Белорусские банки сократили поддержку населения 2 Владимир Тарасов

3.02.2021, 14:05

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Банки перераспределили ресурсы в пользу государственного сектора.

Несмотря на пандемию, а также экономический и политический кризис, в 2020 году белорусские коммерческие банки не увеличили кредитную поддержку населения и частного бизнеса, а перераспределили ресурсы в пользу государственных предприятий.

По данным Национального банка РБ, рублевая задолженность населения и предприятий РБ перед коммерческими банками (без учета Банка развития) в 2020 году выросла на 5 млрд. рублей и достигла 30,96 млрд. рублей.

Задолженность экономики в иностранной валюте в 2020 году увеличилась всего на 32,7 млн. долларов, составив на 1 января 2021 года 10,77 млрд. долларов.

В сумме прирост задолженности оказался примерно на уровне 2019 года, когда рублевая задолженность выросла на 3,23 млрд. рублей, зато валютная – на 0,86 млрд. долларов.

При этом банки перераспределили ресурсы в пользу государственного сектора. Рублевая задолженность государственных коммерческих предприятий увеличилась за год на 2 млрд. рублей (до 7,52 млрд. рублей), в то время как задолженность частных предприятий – на 1,35 млрд. рублей (до 6,69 млрд. рублей).

Правда, задолженность в валюте частных предприятий за год выросла на 110 млн. долларов – до 4,33 млрд. долларов, тогда как у государственных предприятий она увеличилась на 35 млн. долларов – до 5,52 млрд. долларов.

Еще хуже обстояли дела с кредитованием физических лиц. Их задолженность по потребительским кредитам выросла только на 71 млн. рублей и достигла 5,55 млрд. рублей. А долг по кредитам на недвижимость увеличился на

1,5 млрд. рублей – до 10,03 млрд. рублей. То есть, в трудные времена население кредитной поддержки банков фактически лишилось, кредитование недвижимости не в счет, так как это, в основном, финансирование многодетных семей.

Банки направили прибыль в резервы

При этом коммерческие банки, как это ни удивительно, в 2020 году заработали намного больше денег, чем в 2019-м.

По итогам 2020 года чистая прибыль, полученная белорусскими коммерческими банками (без учета Банка развития) снизилась на 158,2 млн. рублей и составила 1,017 млрд. рублей. Однако доходы банков были намного выше, чем в 2019 году, что позволило им увеличить чистые отчисления в резервы на 501,6 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка РБ Дмитрий Калечиц на расширенном заседании правления Нацбанка 28 января.

Таким образом, чистые доходы коммерческих банков в 2020 году превысили аналогичные доходы в 2019 году на 343,4 млн. рублей. Эти средства банки забрали из экономики. Дмитрий Калечиц отметил, что источником увеличения прибыли банков в 2020 году выступил рост чистых доходов от операций с иностранной валютой, и объем чистого прочего банковского дохода превысил на 251 млн. рублей уровень 2019 года. В то же время, прирост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода банков в 2020 году был невысоким. То есть, дополнительный доход банкам обеспечили, по-видимому, физические лица, которые бросились скупать валюту, и были за это наказаны.

Впрочем, нельзя сказать, что вообще никакой поддержки предприятиям и людям в сложной финансовой ситуации банки не оказали. Как сообщил Дмитрий Калечиц, по ходатайствам организаций и физических лиц банками, включая Банк развития, в 2020 года было заключено около 13,8 тысячи дополнительных соглашений по реструктуризации задолженности, в том числе 8,9 тыс. соглашений с физическими лицами.

Дмитрий Калечиц рассказал, что ряд государственных предприятий – крупнейших кредитополучателей – имеет ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга, причем объем задолженности таких предприятий составляет около 14% от ВВП.

По данным Нацбанка, необслуживаемые активы у коммерческих банков выросли за год на 727,9 млн. рублей – до 3,46 млрд. рублей. Это увеличение объясняется, в значительной степени, девальвацией рубля. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в 2020 году поднялась до 4,8% с 4,6%. То есть, судя по приведенным данным, состояние с задолженностью предприятий терпимое. Но это объясняется тем, что государство принимает меры по поддержке государственных же предприятий, то есть благополучие обеспечивается за счет бюджета.

В целом в 2020 году активы коммерческих банков выросли на 12,22 млрд. рублей – до 90,57 млрд. рублей. Но это рост, в значительной степени, вследствие девальвации рубля. Рублевые активы увеличились всего на 4,15 млрд. рублей – до 43,12 млрд. рублей, а активы в иностранной валюте снизились на 320 млн. долларов и составили 18,42 млрд. долларов.

Нацбанк поделился валютой с банками

У коммерческих банков в течение года возникли проблемы с ликвидностью ввиду оттока депозитов населения. Дефицит средств компенсировал Нацбанк, причем не только в белорусских рублях, но и в валюте. В 2020 году правительством и Нацбанком было погашено 3,9 млрд. долларов внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. А как ранее сообщил Минфин, он в 2020 году погасил внешний валютный долг на 1,64 млрд. долларов, и внутренний – на 394,4 млн. долларов. Судя по этим данным, можно предположить, что Нацбанк погасил свой долг в размере около 1,9 млрд. долларов. Значительная часть этих средств досталась банкам, требования которых к Нацбанку в 2020 году сократились на 0,9 млрд. рублей – до 8 млрд. рублей.

Кроме валюты, Нацбанк обеспечил банки и рублями, в результате чего средства Национального банка в коммерческих банках выросли за год до 2 млрд. рублей почти с нуля.

Впрочем, банки предпринимали меры по ослаблению оттока средств населения, хотя и довольно умеренные. Как сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления банка 28 января, в декабре прошлого года средние процентные ставки по новым срочным банковским депозитам физических и юридических лиц в белорусских рублях составили 13,2% годовых, увеличившись относительно декабря 2019 года почти вдвое.

Он подчеркнул, что проценты по кредитам не выросли, и в декабре 2020 года средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным в национальной валюте составила 10,9% годовых, что лишь на 0,5 процентного пункта выше уровня декабря 2019 года. В результате чистая процентная маржа банков снизилась с 4,0 до 3,6%, что является минимальным значением за период с 2008 года. То есть, как отметил Сергей Калечиц, банками была оказана дополнительная поддержка реальному сектору экономики за счет ограничения своей доходности.

С этим можно согласиться, однако такая поддержка не отменяет того факта, что в целом прирост кредитования частного сектора и физических лиц (не считая льготных кредитов на недвижимость) в 2020 году оказался ниже, чем в 2019 году. Странные действия в период кризиса, впрочем, вполне в духе экономической политики, проводимой в нашей стране.

Владимир Тарасов, «Белрынок»

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