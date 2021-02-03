Валерий Карбалевич: Белорусская нация вступит на историческую арену под бело-красно-белым флагом 1 3.02.2021, 14:29

1,865

Валерий Карбалевич

Нынешний режим запускает процесс, который будет иметь побочный эффект.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей» затронул тему попытки властей оклеветать бело-красно-белый флаг.

- На самом деле война объявлена не только национальным символам, но и центрам распространения белорусской культуры и атрибутики. Власти принуждают закрывать магазины, продающие символику, сувениры, литературу в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Орше. Начались гонения на книгоиздателей.

Это означает резкую политизацию идеологического, ценностного противостояния. До сих пор шла борьба за демократию с использованием национальных символов. Теперь протест против нынешнего режима может перерасти в национально-освободительное движение. За освобождение от советского духовного наследия. Всех оппонентов Лукашенко жестко маркируют. Пока сложно сказать, сузит это или расширит социальную базу протеста. Но очевидно, что власти искусственно вносят в него качественные изменения.

Руководствуясь инстинктом самосохранения, нынешний режим запускает процесс, который будет иметь побочный эффект, непредвиденные последствия. Я бы назвал это процессом завершения формирования белорусской политической нации.

Политическая нация — это сообщество людей, которые чувствуют себя гражданами. Она не может состоять из подданных правителя, как это было в течение 26 лет правления Лукашенко. И нет никакого сомнения, что белорусская нация, овладевшая государством, вступит на историческую арену под бело-красно-белым флагом. Власти сами начали эту войну. И в исторической перспективе им ее не выиграть. Хотя бы по той простой причине, что власти, вешая красно-зеленые флаги на автозаки, вынесли им приговор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».