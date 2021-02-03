У себя дома найден мертвым блогер, автор «Рудобельской показухи» Василий Коченя 12 3.02.2021, 14:32

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Василий Коченя

Ему было всего 36 лет.

О смерти блогера Василия Кочени «Нашей Ниве» сообщил его друг Андрей Паук. Причины смерти неизвестны. Брат, войдя в квартиру, нашел тело Василия на полу.

«Мы с Василием знакомы с начала 2000-х. Сам он родом из Ельска, а в Октябрьском оказался как переселенец.

Василий учился на художника в Бобруйске, там попал в рыцарский клуб. Знаю, что воссоздавал шлемы, мечи.

Приезжал с рыцарями к нам на День города. Это был очень харизматичный, импозантный человек, Металлист, шутник. И когда я стал заниматься блогерством с расчетом на шоу, то вспомнил о Василии», — рассказывает Паук.

Василий Коченя полюбился публике. Читая официальные новости, делал это на трасянке, пародийно, очень талантливо. Людям нравилась эта ипостась Василия. Кажется, ему удалось реализовать себя в роли ведущего и актера.

К сотрудничеству блогеров приглашал телеканал «Белсат». Им давали несколько минут в юмористической передаче «Вечерние шпили».

Андрей Паук осенью уехал в Литву, предложил это сделать и Василию, но тому было тяжело изменить образ жизни, поэтому комик остался в Беларуси.

Известно, что по месту прописки Кочени силовики приходили с обыском по делу о массовых беспорядках. В каком качестве Коченя проходил по тому делу, не известно.

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