Китай заключил крупнейшую за полвека сделку с американским зерном 3 3.02.2021, 14:35

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Поставки должны состояться до 31 августа.

Китай наращивает покупки американских сельхозтоваров, несмотря на уход из Белого дома Дональда Трампа и неясные перспективы торговой сделки при новой администрации.

На прошлой неделе китайские импортеры закупили 5,85 млн тонн американской кукурузы, сообщает finanz.ru

Поставки по контрактам должны состояться до 31 августа, когда заканчивается 2020-21 сельхозгод.

Одна из сделок - на 1,74 млн тонн - вошла в топ крупнейших за всю историю статистики, которая ведется с 1970х годов.

Общий объем покупок стал самой большой сделкой с американским зерном со времен «Великого зернового ограбления» 1972 года, когда СССР в сжатые сроки купил 9 млн тонн зерна у США перед скачком мировых цен, пишут аналитики центра «СовЭкон».

По прогнозу американского Минсельхоза, в этом году Китай купит 17,5 млн тонн кукурузы, увеличив импорт на 130% по мере того, как внутренние цены на зерно растут, а их спред к мировым - увеличивается.

Большую часть зернового импорта Китай получает из США и Украины и значительно меньшие объемы из Болгарии и России.

Активные покупки Китае и снижение мировых запасов зерновых продолжают толкать вверх цены, констатирует «СовЭкон».

На прошлой неделе контракты на французскую пшеницу подорожали на 2,9, до 277 долларов за тонну. В Чикаго цена на кукурузу выросла за неделю на 9% до 213 долларов за тонну.

Запасы зерна в ключевых странах-экспортерах тем временем упали до 6-летнего минимума - 110 млн тонн.

«В текущем сезоне мировые цены на зерно еще могут обновить максимумы, потенциальный рост цен FOB на черноморскую пшеницу составляет около 10%», - прогнозирует «СовЭкон».

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