Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы

Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы10
- 3.02.2021, 14:55
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Президент Украины поблагодарил общество за поддержку его решений.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о санкциях в отношении ряда пророссийских телеканалов «юридически мотивированным» и поблагодарил общество за поддержку, пишет «Новое время».
«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого», — написал он в Telegram.
Президент поблагодарил членов СНБО и СБУ за «ответственную и быструю реакцию», а представителей гражданского общества — «за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения».
«Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества[...] Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ», — подытожил Зеленский.