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Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы

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  • 3.02.2021, 14:55
  • 2,013
Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы
Владимир Зеленский
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины поблагодарил общество за поддержку его решений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о санкциях в отношении ряда пророссийских телеканалов «юридически мотивированным» и поблагодарил общество за поддержку, пишет «Новое время».

«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого», — написал он в Telegram.

Президент поблагодарил членов СНБО и СБУ за «ответственную и быструю реакцию», а представителей гражданского общества — «за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения».

«Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества[...] Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ», — подытожил Зеленский.

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