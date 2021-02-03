Белорусский рубль катится под откос 2 3.02.2021, 15:14

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Корзина валют по итогам сегодняшних торгов оказалась на максимуме за пять месяцев.

В среду на БВФБ доллар вырос до максимума за 91 день, российский рубль — до максимума за 19 дней, а евро просто подорожал. Стоимость валютной корзины увеличилась на 0,16%, сообщает select.by.

Корзина валют по итогам сегодняшних торгов оказалась на максимуме за пять месяцев.

С начала февраля ее значение выросло на 0,48%, а по итогам января было лишь +0,03%.

Курс доллара подскочил еще на 0,0111 BYN до 2,6404 BYN/USD. Стоимость доллара за последние девять торгов рванула вверх на 0,1032 BYN и оказалась на максимуме за три месяца.

Курс евро подрос лишь на 0,0002 BYN до 3,1764 BYN/EUR.

До нового абсолютного максимума евро не хватает всего 0,0034 BYN. Евровалюта за последние девять торговых сессий подорожала на 0,0965 BYN вверх.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0024 BYN до 3,4694 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 19 дней.

Напомним, что вчера на БВФБ был зафиксирован всплеск сделок с российским рублем. Общий объем торгов превысил 2,35 млрд RUB и достиг максимума за пять с половиной месяцев.

По итогам сегодняшних торгов объем торгов российской валютой снизился более чем в два раза до 1,08 млрд RUB.

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