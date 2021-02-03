Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью
- 3.02.2021, 15:25
- 1,180
Поезда начнут ходить с 8 февраля.
Россия возобновляет железнодорожное движение с Беларусью. Соответствующие документы подписал российский премьер Михаил Мишустин. Также увеличивается количество авиарейсов из РФ в Минск.
"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург, предусматривая остановку поездов в Минске", — сообщает российская правительственная пресс-служба.
Ранее Белорусская железная дорога заявила, что готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов в Россию, приостановленного из-за ситуации с распространением коронавируса.