Началась большая делегитимизация 1 Аббас Галлямов

3.02.2021, 15:41

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Большинство в РФ ассоциирует себя не с властями, а с протестующими.

Полицейское насилие в отношении протестующих у нас и раньше случалось, но здесь есть одна вещь, которая принципиально отличает нынешнюю ситуацию от тех, что мы видели до сих пор. Это позиция наблюдателей - того самого "молчаливого большинства".

Раньше большинство это не ассоциировало себя с протестующими; оно вообще не очень понимало, чего эти люди хотят и чего им на месте не сидится (по этому поводу у меня был недавно отдельный текст). Так вот это самое большинство - будучи не в состоянии понять мотивы протестующих - в конце концов соглашалось с властями по поводу того, что это американские наймиты и не сильно возражал против насилия в их адрес. Ну а чего с наймитами церемониться?!

Сейчас все меняется. Протестные настроения проникли в такие народные глубины, куда они раньше никогда не проникали. Здесь много причин - от экономических, связанных с падающим уровнем жизни, до стилистических - когда просто хочется, чтоб хоть что-то начало в этой жизни меняться, потому что "стабильность" действительно обрыдла, а обещанного образа будущего власть так и не предъявила.

Вот этот общий рост протестных настроений и становится сейчас как раз тем фактором, который определяет восприятие насилия основными группами населения. В ОТЛИЧИЕ ОТ ТОГО, ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ, СЕЙЧАС БОЛЬШИНСТВО АССОЦИИРУЮТ СЕБЯ НЕ С ВЛАСТЯМИ, А С ПРОТЕСТУЮЩИМИ. Поэтому картинка полицейского насилия его коробит. Сейчас, когда в Москве бьют средний класс, почки начинают болеть у "глубинного народа" в Кологриве.

Вот только сейчас и начинается настоящая большая делегитимизация.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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