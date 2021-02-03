Сотрудники «Белагропромбанка»: Задержали минимум двух заместителей председателя правления 3.02.2021, 16:05

Силовые ведомства не комментируют эту информацию.

Как сообщает nn.by, председатель правления «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк находится на больничном. Но по словам сотрудников банка, как минимум двоих его заместителей задержали — Владимира Подковырова и Наталью Шевцову.

Владимир Подковыров возглавил «Белагропромбанк» в начале 2011 года, после того как предыдущий председатель правления банка Сергей Румас был назначен на должность вице-премьера.

В 2014 году председателем правления стал Лысюк. А Подковыров получил должность заместителя председателя правления.

Наталья Шевцова работает в «Белагропромбанке» с 1994 года. Начинала старшим экономистом, впоследствии стала начальником управления, руководила брестским филиалом банка. Некоторое время являлась первым заместителем председателя правления, с 2016 года — заместитель председателя правления.

Информация о задержании топ-менеджеров банка пока не подтверждена официально ни одним из силовых ведомств.

На какой срок они задержаны (если это и так), по какому делу и в каком статусе находятся, тоже пока не известно.

Журналисты nn.by несколько раз пыталась дозвониться в пресс-службу ДФР КГК за официальным комментарием, но там никто так и не снял трубку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».