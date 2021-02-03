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В Беларуси будут применять еще одну сомнительную российскую вакцину

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  • 3.02.2021, 16:27
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В Беларуси будут применять еще одну сомнительную российскую вакцину

Она зарегистрирована только в России и Туркменистане.

Беларусь получила от России новые вакцину от коронавируса и тест-систему. Речь идет о второй российской вакцине «ЭпиВакКорона». Ранее РФ передавала нашей стране препарат «Спутник V».

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала новую вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса», — заявила по итогам встречи с премьер-министром Романом Головченко руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает БелТА.

Отметим, что вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована только в самой России и Туркменистане. Также вакцина прошла лишь две стадии клинического испытания, а не три, как большинство западных аналогов.

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