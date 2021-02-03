Бело-красно-белой символики станет еще больше
- 3.02.2021, 17:13
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Начиная от стиля одежды и заканчивая расцветками штор.
В продолжении темы. Запрет на бчб-символику приведет к ее сакрализации и романтизации, пишет в своем Telegram-канале политолог Дмитрий Болкунец.
Она станет символом борьбы и ее использование станет неким героическим актом. Давайте хотя бы вспомним смерть активиста Романа Бондаренко, защищавшего бчб-ленточки от правоохранителей.
В случае тотального запрета таких героических подвигов будут десятки. А символики станет еще больше, начиная от стиля одежды и заканчивая расцветками штор.
Прогнозирую, что в ближайшем будущем после смены режима это добавит аргументов в пользу принятия бчб-символики как государственной.