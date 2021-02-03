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Бело-красно-белой символики станет еще больше

  • 3.02.2021, 17:13
  • 1,079
Бело-красно-белой символики станет еще больше

Начиная от стиля одежды и заканчивая расцветками штор.

В продолжении темы. Запрет на бчб-символику приведет к ее сакрализации и романтизации, пишет в своем Telegram-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Она станет символом борьбы и ее использование станет неким героическим актом. Давайте хотя бы вспомним смерть активиста Романа Бондаренко, защищавшего бчб-ленточки от правоохранителей.

В случае тотального запрета таких героических подвигов будут десятки. А символики станет еще больше, начиная от стиля одежды и заканчивая расцветками штор.

Прогнозирую, что в ближайшем будущем после смены режима это добавит аргументов в пользу принятия бчб-символики как государственной.

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