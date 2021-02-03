В России появился свой «диджей перемен» 1 3.02.2021, 17:23

фото: binoculars-travel.ru

Во время концерта на стене Московской филармонии появилась надпись «Свободу политзаключенным».

На стене в зале имени Чайковского Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным». Об этом в соцсетях рассказали зрители, пришедшие на дневной концерт 31 января. Строчку с призывом добавили к привычной информации о покупке билетов на сайте учреждения. Надпись транслировали перед началом концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Ее вывел светооператор Станислав Семенюк, пишет сайт телеканала «Дождь».

Данный поступок очень напоминает акцию белорусских звукорежиссеров, которые во время провластного концерта включили песню Виктора Цоя «Перемен». Кто знает, может, российский светооператор вдохновлялся именно героизмом Влада Соколовского и Кирилла Галанова.

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