Белорусы с COVID-19 могут не платить за лекарства, но врачи об этом молчат 3.02.2021, 17:33

Журналисты разбирались, почему пациентов оставляют в неведении.

В редакцию "Еврорадио" обратился мужчина, семья которого переболела коронавирусом. Он нашел на сайте правовой информации документы о том, что белорусы, которые лечатся от COVID-19 дома, имеют право получать лекарства бесплатно. Но за время лечения ни один врач ему об этом не сказал.

"Более того, как оказалось, многие врачи об этом впервые слышат, — возмущается слушатель. — Думаю, что огласка этой серьезной проблемы поможет решить все вопросы, так как деньги на лечение тратятся очень серьезные: у нас вышло в сумме где-то по рублей 300 на человека".

Действительно, 15 июня 2020 года Совет Министров Беларуси принял постановление №344, по которому инфекция COVID-19 внесена в перечень заболеваний, дающих право пациентам, проходящим лечение на дому, получать лекарства бесплатно. Список препаратов утвержден приказом Министерства здравоохранения от 5 июня 2020 года №615 "Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19". К ним относятся:

парацетамол 500 мг (таблетки);

азитромицин 500 мг и 250 мг (таблетки капсулы);

амоксициллин / клавуалоновая кислота 875/125 мг (таблетки);

кларитромицин 500 мг (таблетки);

цефуроксим аксетил 500 мг (таблетки);

левофлоксацин 750 мг (таблетки).

Однако большинство белорусов лекарства не получает. Почему? Может быть, есть какие-то исключения, по которым нам они были не положены?

Бесплатные лекарства? Нет, не слышали

Из 40 белорусов, переболевших коронавирусом, только двое рассказали журналистам, что знали о бесплатных лекарствах. Один прочитал о них в интернете, другому рассказали друзья.

"Врачи не предлагали. Когда я спросила, можно ли как-то получить лекарства бесплатно, ответили, что то, что мне нужно, бесплатно не выписывают", — поясняет нам минчанка Наталья.

Это еще интереснее. То, что нужно, бесплатно получить нельзя, а бесплатно можно получить только то, что не нужно? Как объясняют это сами медики?

В поликлинику, как в "стол заказов", со своими списками лекарств

Главврач 25-й центральной поликлиники Московского района Минска Николай Зубелевич уверяет, что пациентам рассказывают про их права. Правда, многие из тех, кто заболевает, приходят в поликлинику, как в "стол заказов", со своими списками лекарств, которыми хотят лечиться.

Главврач перенаправляет журналистов к своему заместителю по медчасти Ольге Шиманец. Она тут же записывает адрес семьи пациентов, которых не предупредили о льготах.

"Нужно решить вопрос с доктором, который не проинформировал, — извиняется заместитель главврача. — Может быть, какие-то отдельные врачи и не говорят, но все информированы, приказ такой есть. Я обращу на это внимание, спасибо".

Она также добавляет, что теперь антибиотики в поликлинике №25 выписываются редко ("выписываются по льготе") и только тогда, когда присоединяется бактериальная инфекция.

Лечение пациенту назначили в больнице

В минской поликлинике №12 тоже записывают адрес бывшего пациента, который рассказал, что его не предупредили о бесплатных лекарствах.

Через несколько часов нам перезванивают и объясняют: пациент со старта обратился за помощью в больницу. Там ему сделали анализ крови, КТ, взяли мазок на ПЦР. Там же назначили лекарства — в том числе и антибиотик. Мол, поликлиника к этой ситуации отношения не имеет.

Но все же в поликлинике признают: так как дальнейшее наблюдение пациента проходило под их присмотром, они должны были предупредить его о бесплатных лекарствах: "Мы выписываем льготные рецепты [на бесплатные лекарства. — прим.], которые отовариваются в аптеках. Финансирование — бюджетное, как и на всю льготную выписку", — добавляет замглавврача по медчасти Татьяна Рожнова.

Не хотят лечиться белорусским, а парацетамол и так дешевый

"Врачи в курсе, что такое постановление есть, — рассказывает Юрий Попович, заместитель главного врача по МЭиР поликлиники №17 в Минске. — Не готов ответить, почему не предупреждают. Я считаю, если постановление есть, должны выписывать бесплатно. Но при легком и бессимптомном течении или, допустим, если есть только температура, назначается парацетамол, который и так стоит копейки".

В инфекционном кабинете минской больницы №13 уверяют, что людям предлагают получать лекарства бесплатно. Но в аптеках по льготным рецептам отпускаются только медикаменты белорусского производства.

"Большинство пациентов хотят покупать импортные за полную стоимость, а не белорусские по льготе", — объясняют нам.

Что в итоге?

Многие сталкивались с ситуацией, когда в аптеке им предлагали приобрести импортные лекарства, ссылаясь на то, что они более качественные. Есть те, которые готовы переплатить, но не покупать отечественные препараты. С другой стороны, не каждому по карману дорогое лечение, особенно когда "короной" заразились сразу несколько членов семьи. И как некстати, если в таких случаях врачи забывают, что белорусскими лекарствами можно лечиться бесплатно.

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