Герой нашего времени Владислав Иноземцев

3.02.2021, 17:42

Владислав Иноземцев

Почему не стоит сравнивать белорусские и российские протесты.

Уважаемые друзья и подписчики!

Так как, пожалуй, никто из вас не воздержался от комментариев и обобщений в связи с тюремным сроком для А.Навального и сопутствующих событий, я хочу высказать несколько соображений.

1. А.Навальный – несомненно герой нашего времени. Тут не может быть никаких «только» или «несмотря на». Человек сделал свой выбор и верен ему. Критиковать его бессмысленно и в нынешних (да зачастую и в прежних) условиях совершенно неэтично. Его не обязательно считать идеалом, но это отчаянный человек, действующий согласно своим убеждениям. Такие люди всегда были нужны, а сегодня – особенно. Мое единственное пожелание ему – выжить в той неравной схватке, в которую он ввязался.

2. Январские события, на мой взгляд, если и добавили российской реальности неких качественных особенностей, то не поменяли ее радикально. Склонность режима к установлению диктатуры была видна как минимум с 2012 г. Сейчас многие называют его фашистским – но я это констатировал еще в 2015-м — и поднявшийся сейчас по этому поводу вой мне совершенно непонятен. Масштаб подчеркивания сейчас этого обстоятельства отражает только одно: недальновидность комментаторов и их неспособность к банальному прогнозированию.

3. Рассказы о том, что в России закончилось правовое государство и наши суды стали подразделением исполнительной власти, видятся мне подтверждением такого же инфантилизма и способности жить только текущим моментом, не оглядываясь назад. Практически все фундаментальные постулаты правовой системы (включая невозможность осуждения несколько раз за одно и то же преступление) были нарушены делами «ЮКОСа» еще в 2000-е годы. Судебная система не может умереть дважды, так что плач тут излишен.

4. Есть важный социально-экономический вопрос. Сейчас многие пишут, что с 2014 года российская экономика начала рушиться, видя тому причину в захвате Крыма, западных санкциях и российской автаркии. Напомню: к выводу о том, что 2013 год – последний год наших экономических успехов, я пришел в том самом 2013-м году. Уже тогда было понятно, что впереди нас ждет только упадок – но не из-за Крыма и санкций, а из-за неспособности модернизироваться, упования на сырье и засилье бюрократии и силовиков. Роль Запада в разрушении российской экономики находится в пределах статистической погрешности.

5. Протесты последних дней действительно уникальны тем, что они приняли совершенно новый масштаб и подавляются с особой жестокостью. Многие сравнивают их с белорусским протестом 2020 года. Не думаю, что эта аналогия правильна. Во-первых, по масштабам они (с учетом различий в масштабах государств) скорее тянут на минские протесты 2010 года. Во-вторых, белорусским протестам предшествовали выборы, полностью делигитимизировавшие Лукашенко. В нашем случае такой делигитимизации Путина пока не случилось, и это делает позиции властей намного более прочными, чем в белорусском кейсе. Способность Кремля удержать ситуацию под контролем не вызывает у меня сомнений.

6. Причиной нынешнего положения вещей является (не надо обижаться) позиция самих россиян. Режим приходил к тоталитаризму постепенно, в условиях информационной открытости, свободы перемещения и относительно либеральной экономики. В 2012-м, 2014-м, 2018-м и 2020-м годах граждан спрашивали, готовы или они и далее его терпеть. Конечно, выборы и референдумы не были полностью свободными, но их результаты не были фальсифицированы так, как это было сделано в той же Беларуси в прошлом году. Даже сегодня большая часть наших соотечественников боится перемен – и потому готова терпеть существующую систему.

7. Кремль сегодня не находится в той панике, которую ему приписывают. Выборы в Думу будут проведены в срок и окажутся невероятно стерильными. Нынешние протесты позволят «зачистить» всех нелояльных кандидатов, никакой либерализации политики не случится. Да, на штыках нельзя сидеть долго, но никто и не собирается. Путин немолод, уходить он не будет, жизнеспособность системы после его кончины его не интересует. Поэтому задача состоит в том, чтобы продержаться еще с десяток лет. Эта задача более чем реальна – горизонт до 2030 года я тоже предсказывал в начале 2010-х.

Мне кажется сейчас принципиально важным один момент. Я понимаю, насколько оскорбительным и унизительным для большинства разумных и современных сограждан является происходящее в стране – но я призываю не руководствоваться эмоциями в прогнозах; не подменять анализ хотелками; и, что самое важное, не преувеличивать значимость воображаемых факторов (в первую очередь – «давления» Запада на путинский режим). Впереди у России и у всех нас много испытаний. Тьма может быть кромешной не только перед рассветом. Надо запасаться терпением, быть реалистами и думать над тем, какими нашими собственными ошибками был предопределен путь, приведший ко 2 февраля 2021 года. В конце концов, Путин и его окружение не «взяли» власть в этой стране. Мы сами им ее дали…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

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