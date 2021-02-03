«Газпром» отказывается поставлять газ в один из регионов РФ 7 3.02.2021, 18:24

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В чем причина?

В Российской Федерации, которая считает себя «великой газовой сверхдержавой» корпорация «Газпром» хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане. Причиной является то, что этот бизнес приносит монополии только убытки, говорится в сообщении автора Telegram-канала «Газ-Батюшка».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в обращении к Михаилу Мишустину предложил создать единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФКП) в Дагестане. В письме Миллера указано, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана, которые монополия готова передать в безвозмездное пользование ФКП. «Газпром» готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП.

Таким образом монополия хочет минимизировать присутствие в российском регионе из-за невозможности установления экономически обоснованного тарифа для газораспределения, неплатежей потребителей за газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний), судебных исков по взысканию платы за пользование сетями. По словам Миллера, попытки «Газпрома» этому противостоять «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана»

На Северный Кавказ приходится более половины неплатежей за энергоресурсы в России. Дагестан стоит на первом месте по неплатежам среди регионов РФ, сумма долга составляет порядка 50 млрд рублей за 2020 год. Также в Махачкале в 2020 году выявлено более 1300 фактов хищения. Недавно в хищении обвинили и директора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, топ-менеджера арестовали. «Газпрому» был нанесен ущерб на сумму 7 млрд рублей: по фиктивным отчетам о продаже газа, дочка монополии начислила долги и похитила более 186 млн кубометров газа. Похоже, что воровство ресурсов, неплатежи стали частью «культуры» Дагестана, а «Газпром» уже не хочет связываться с решением этих проблем, сваливая все заботы на государство.

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