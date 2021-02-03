Белорусы продолжают выносить деньги из банков 2 3.02.2021, 19:14

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Cколько вкладов белорусы забрали за 4 квартал.

Белорусы продолжают забирать деньги с банковских депозитов. Об этом говорят результаты обследования Нацбанка. За четвертый квартал 2020 года общий объем банковских вкладов физлиц уменьшился на 4,8%, или 0,84 миллиарда рублей. Также на 2,3% уменьшился и средний размер одного вклада. Помимо этого в Нацбанке проанализировали статистику обращений граждан за прошлый год. Чаще всего они были связаны с кредитованием, банковскими карточками и лизинговой деятельностью, причем интерес к кредитам и лизингу вырос по сравнению с 2019 годом, передает tut.by.

За четвертый квартал — минус 840 миллионов рублей. Как изменились банковские вклады физлиц

По данным обследования Нацбанка «Знай своего клиента», на 1 января 2021 года общая сумма депозитов физлиц составила 16,78 миллиарда рублей. За четвертый квартал прошлого года эта сумма уменьшилась на 4,8%, или на 0,84 миллиарда рублей.

Чуть больше четверти (27,6%) от этой суммы приходится на депозиты в рублях — 4,63 миллиарда. Их доля за четвертый квартал снизилась на 1,1%, или на 51 миллион рублей. Депозиты в иностранной валюте составили 4,71 миллиарда долларов. Они в долларовом выражении за четвертый квартал уменьшились на 3,8%, или на 188 миллионов долларов.

70,6% всех банковских депозитов пришлось на безотзывные вклады, они за четвертый квартал уменьшились на 1,7%. На отзывные вклады пришлось 29,4% от общей суммы вкладов, и отток здесь был больше — 11,4%.

На депозите у одного вкладчика, по данным на 1 января, в среднем лежало 10,82 тысячи рублей во всех валютах. За четвертый квартал эта сумма снизилась на 2,3%, или на 0,26 тысячи рублей. Средний размер одного вклада в рублях составил 5,4 тысячи рублей, в валюте — 6,57 тысячи долларов.

Женщины по-прежнему открывают банковские вклады чаще, чем мужчины. По данным обследования, на женщин пришлось 62,9% общего объема вкладов — почти две трети. Среднестатистический «мужской» вклад равен 12,18 тысячи рублей, «женский» — 10,16 тысячи. Половина мужчин-вкладчиков (50,9%) старше 60 лет, еще 47,9% — от 26 до 60 лет, а 1,2% — до 26 лет. У женщин пропорции похожие: 55,4% вкладчиц старше 55 лет, 43,4% — от 26 до 55 лет, 1,2% — до 26 лет.

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