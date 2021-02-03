The Washington Post: В Северной Корее назревает «культурная война» 3.02.2021, 20:16

Ким Чен Ын рискует столкнуться со своими наибольшими страхами.

В прошлом месяце лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал то, на что никто из его предшественников не решался: он признал, что страна переживает кризис. Возможно, неутешительная реальность не оставила ему другого выбора. «Изолированная страна» страдает от санкций, стихийных бедствий и пандемии COVID-19. И поскольку жизнь в Северной Корее, похоже, только ухудшится в ближайшие месяцы, режим удваивает свои усилия по предотвращению поступления внешней информации в страну, пишет The Washington Post (перевод - zn.ua).

В конце 2020 года Северная Корея приняла множество новых законов, чтобы сдержать то, что она называет «реакционной идеологией и культурой». Недавно появились ключевые детали этих законов, вступивших в силу в прошлом месяце. Они обнаруживают одну из главных проблем Северной Кореи: наплыв южнокорейских СМИ. Как сообщается, новые законы включают практически все, что только можно: от 15 лет каторги за обладание южнокорейскими книгами или фильмами до двух лет за то, что человек просто будет говорить с южнокорейским акцентом. Законы даже могут привлечь родителей к ответственности, предусматривая штрафы в размере примерно от 111 до 222 долларов для отцов и матерей, которые «не смогли правильно воспитать своих детей». По оценкам среднемесячная заработная плата для жителей Северной Кореи составляет около 4 долларов США. Распространение «иностранных» материалов в стране может предусматривать худшее наказание из всех: смерть.

Режим действительно имеет причины для беспокойства. Исследование, проведенное в 2019 году, которое охватило опрос 200 «перебежчиков», показало, что более 90% из них наблюдали за иностранными или южнокорейскими СМИ до того, как решили сбежать из Северной Кореи. Южнокорейские драматические сериалы представляют особую проблему. Они не только изображают жизнь в более богатой, свободной стране, но и подрывают «ткань культуры» Северной Кореи, которая диктуется режимом.

Спрос жителей Северной Кореи на иностранную «информационную продукцию» активно растет. Согласно некоторым оценкам, четверть северокорейцев имеют мобильные телефоны, многие из которых были незаконно переправлены через китайско-корейскую границу. В октябре прошлого года власти Северной Кореи начали новые репрессии в отношении использования иностранных сотовых телефонов, заставляя граждан "добровольно" сдавать свои телефоны.

До начала пандемии COVID-19 жители Северной Кореи получали доступ к «иностранной информационной и культурной продукции» через контрабандные USB-накопители, что продавались на некоторых частных рынках. Кроме этого, среди граждан Северной Кореи начал расти спрос и на другую «продукцию» из Южной Кореи, в частности, косметику. Причем некоторые женщины используют южнокорейские косметические средства как «тихий протест» против режима.

Правозащитники южнокорейской стороны периодически используют воздушные шары, чтобы отправлять записки, содержащие информацию о жизни в Южной Корее и анти-северокорейские сообщения. Также активисты тайно отправляют книги, еду, лекарства и мини-радиостанции. Пхеньян давно рассматривал такие действия активистов как "акт враждебности". Поскольку перебежчики называют «записки» одним из катализаторов их побега, неудивительно, что Северная Корея прибегает к решительным мерам для подавления влияния активистов. Однако в последнее время Северной Корее удалось заставить южнокорейское правительство «играть по правилам режима». Сейчас Сеул запретил «секретно отправлять» материалы в Северную Корею, угрожая правонарушителям тюремным заключением до трех лет или штрафом в размере 27 400 долларов.

Соединенные Штаты и Южная Корея всегда были «наиболее популярными» объектами критики со стороны Северной Кореи. Но то, что северокорейский лидер сам признал существование проблем в «социалистическом раю» на съезде партии и безжалостные репрессии в отношении информационной среды четко дают понять, что Ким Чен Ын больше всего боится именно восстания собственного народа, резюмирует издание.

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