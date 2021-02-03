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«Лукашенко в автозак!»: Новополоцкие партизаны прошлись маршем по району

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  • 3.02.2021, 21:07
  • 1,008
«Лукашенко в автозак!»: Новополоцкие партизаны прошлись маршем по району

Видеофакт.

В регионах Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко.

Новополоцкие партизаны прошлись маршем по району.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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