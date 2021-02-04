Казус Ротенберга 1 Максим Миронов

4.02.2021, 8:30

фото: Navalny.com

Ляпы в легенде настолько очевидны, что все это не обойдется без последствий для российской власти.

После почти двухнедельных раздумий России объявили владельца загадочного дворца – Аркадий Ротенберг. Почему Путин решился это сделать и какие для него будут последствия этого шага?

Условно в России существует две аудитории – аудитория интернета и аудитория телевизора. «Условно» — это не потому, что у аудитории телевизора нет доступа к интернету. Его проникновение в России в 2019 г. составило 82.6% (данные Worldbank) и продолжает расти. «Аудитория телевизора» — это те, для которых телевидение является основным источником новостей, а интернет используется для иных целей (например, мессенджеров). Соответственно «аудитория интернета» — это те, для кого основным источником информации являются интернет-СМИ и соцсети.

Когда какая-то новость не выходит за пределы аудитории интернета, Кремль предпочитает ее игнорировать. И это правильная стратегия. Интернет-аудиторию все равно не переубедишь, зато можно пробудить нездоровый интерес у своей ядерной аудитории телевизора. Кремль пускается в какие-то объяснения по существу, только если инфоповод выплескивается за пределы интернет-аудитории, и аудитория телевизора сама начинает задаваться вопросами.

Фильм про дворец Путина явно вышел за пределы интернет-аудитории. Количество просмотров на YouTube составило 107 миллионов. Компания Mediascope оценила, что фильм, по данным на 27 января, посмотрел 21.2 млн россиян старше 12 лет. Для сравнения, по данным той же компании Mediascope, 50 самых популярных программ на неделе с 18.01 по 24.01 набирали от 300 до 800 тыс. просмотров каждая. Суммарная аудитория у 50 самых популярных ТВ-программ за неделю составила 23.4 млн, или примерно столько же, сколько у одного фильма про дворец Путина (21.2 млн — это данные на 27 января, с тех пор прошло 5 дней).

Когда один фильм по аудитории побил Соловьева с Киселевым, а также все популярные сериалы вместе взятые, Кремлю пришлось отвечать. Я не буду детально обсуждать качество придуманной легенды с Ротенбергом. Всем, кто внимательно смотрел фильм, очевидно, что она шита белыми нитками:

— планировка здания не похожа отелю (хотя бы потому, что там нет туалетов в каждой комнате)

— охрана ФСО и ФСБ, несколько КПП

— бесполетная зона (а зачем тогда строились вертолетные площадки???)

— хоккейная коробка (это если гости вечерком решать в хоккей что ли сгонять???)

— финансирование «арендными» платежами «Роснефтью» и «Транснефтью»

— 7000 га окружающих земель, принадлежащих ФСБ

— наличие странных шахт и тоннелей

— непонятная экономика (точнее понятная, отель с такой сметой строительства никогда не окупится)

— и т.д.

Эти ляпы в легенде настолько очевидны, что казалось, зачем вообще с такой лажовой легендой высовываться. С другой стороны, лучше истории придумать было невозможно. Слишком убедительны улики, что дворец путинский. Она придумана не для интернет-аудитории, а для аудитории телевизора, которая подверглась хайпу и посмотрела какой-нибудь кусок фильма. Именно на эту аудиторию, которая не вдавалась в детали и документы, была рассчитана история с апарт-отелем Ротенберга.

Теперь вопрос, купит ли аудитория телевизора сказку про Ротенберга? Я считаю, что вполне может купить. Ведь самая красочная часть фильма – это прогулки по интерьерам дворца. По ТВ наглядно показали, что дворец – одна большая стройка, золотых барельефов нет, шеста нет, ворот с гербом нет, и бассейна, где «плавал» Путин, тоже нет. Мало кто будет пересматривать фильм и обращать внимания на детали, где говорится, что это интерьеры десятилетней давности, реконструированные по планам, а потом дворец стали полностью перестраивать из-за плесени. Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца.

Ок, стройка принадлежит Ротенбергу. Что аудитории телевизора делать с этой информацией? И вот тут она может подумать нечто, не такое выгодно для Кремля. Все знают, что Ротенберг — друг детства Путина. Всем своим богатством Ротенберг обязан Путину. Попросту говоря, Путин организовал перекачку денег из бюджетных закромов в карманы Ротенберга. По оценкам журнала Forbes, состояние Ротенберга оценивается в 2.8 млрд долларов. И тут вдруг выясняется, что ему принадлежит еще один дворец ценой в 1.4 млрд долларов. Об этом дворце Ротенберга никто никогда ничего не слышал. То есть Ротенберг как минимум в 1.5 раза богаче, чем все думали еще неделю назад. А сколько у него еще таких объектов, о которых никто не знал? Ведь в современном мире все источники богатств и трат видны, как на ладони. Всем известны активы Ротенберга и бюджетные стройки, на которых он разбогател. Значит, были еще какие-то секретные многомиллиардные доходы (читай, трансферы из бюджета), о которых никто не знал? А сколько таких секретных миллиардных объектов у других друзей Путина – Тимченко, Ковальчуков, Ролдугина и т.д. Сколько еще миллиардов подарено Кабаевой, Кривоногих и другим женам Путина, а также тещам и бабушкам?

Представление Ротенберга владельцем мультимиллиардного дворца скажет обществу, скорее, о том, что путинская элита коррумпирована еще больше, чем все думали. Что они украли из бюджета в несколько раз больше, чем прежние самые смелые оценки. И если путинские друзья наворовали столько много, сколько же себе в карман положил сам Путин?

Максим Миронов, ЖЖ

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