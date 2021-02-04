Найден еще один витамин, способный облегчить течение коронавируса 4.02.2021, 8:55

Исследование провели медики из Анкары (Турция).

Ученые Медицинского университета в Анкаре (Турция) пришли к выводу, что из-за коронавируса в организме человека резко снижается содержание витамина А, что часто приводит к тяжелому течению заболевания.

В исследовании, опубликованном на медицинском портале medRxiv, отмечается, что острые формы COVID-19 симптоматично похожи на последствия хронического недостатка витамина А.

Оказалось, что уровень витамина А снижается, поскольку он активно используется организмом для синтеза интерферона – специальных противовирусных белковых молекул. Белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.

Эксперты взяли кровь у здоровых людей и пациентов университетской больницы, которые находились с коронавирусной инфекцией в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В результате анализа ученые установили, что у больных была очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, которые препятствуют его выводу из организма.

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