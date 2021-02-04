«Надо бить эту власть одновременно по всем фронтам!» 12 4.02.2021, 9:49

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фото: onliner.by

Белорусы в регионах готовятся к новому наступлению.

Белорусы протестуют уже 180 дней подряд. Аналитики отмечают, что протестные настроения держатся по-прежнему на высоком уровне, поскольку главное требование белорусов, отставка нелегитимного узурпатора Лукашенко, не выполнено. Сайт Charter97 поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктором Марчиком о ситуации в регионах.

– Что вы можете рассказать о настроениях людей в своем регионе?

– В принципе, настроение остается неизменным, люди хотят перемен, они требуют этого. Конечно, таких выступлений активным, как было осенью нет, потому что, во первых, зима, во вторых, на много влияет подавление акций, а именно штрафы и сутки. Естественно, когда человек работает, то он знает, что он может потерять последние средства своего существования, то перед ним стоит выбор: выйти и потерять работу или остаться дома. Это не значит, что у них изменились какие-то первоначальные планы или мышление. Все остается, как оно и есть.

Самое главное, что люди после 9 августа поняли, что так дальше жить нельзя и что их обманывали все это время. Обратной дороги уже по-любому не будет. Люди будут все равно добиваться смены власти и перемен к лучшему. Ждем весны.

– Какие факторы работают против режима Лукашенко и в пользу белорусского народа? Какие ошибки, приближающие ее финал, совершает власть?

– Фактически то, что делает Лукашенко – его ошибка. Он избрал путь насилия, этот путь его и погубит. Любое его действие, любое насилие уже не запугивает людей, а наоборот – злит. Идет противостояние: если тебя бьют, то мы уже не убегаем, а мы уже начинаем огрызаться. Любое его действие идет против него, особенно ужесточение законов, давление на людей, на предприятия.

Хорошо, что санкции работают и давление идет международное, желательно, чтобы оно было еще жестче и быстрее принимались действия против режима. Мы готовы даже потерпеть, образно говоря, как жители землянки, но лишь бы это все быстрее завершилось, потому что после смены власти у нас будет намного лучшее, начнется рост экономики, нас поддержат и помогут.

Жить при этой власти – невозможно, люди становятся биологическими зомби. Многие не хотят так жить и они будут продолжать бороться.

– Что может стать «спусковым крючком» для следующей волны протестов?

– Все, что угодно: обстановка и так накалена. Надо просто подобрать правильное время. Заранее, не за день, не за два и не за неделю, а раньше объявить, например, массовый выход людей по Беларуси.

Если власть сейчас пойдет на такой радикальный шаг, как признать нашу символику экстремистской, то это может стать катализатором волнений и протестов.

Мы все прекрасно понимаем, что это не «фашистский флаг», как они хотят преподнести. Он был создан гораздо раньше. Он символизирует независимость Беларуси, а цвет флага, белый, – это чистота, а красный – кровь Христа. Даже у священников на облачениях есть бело-красные ленты.

– В Сети появляется все больше сливов переговоров ближайшего окружения Лукашенко и руководителей силовых ведомств. Эксперты считают, что это может указывать на «брожения» в рядах силовиков и нелояльность части из них режиму. Что вас известно о настроениях милиции и военных в Слониме и районе? Может ли диктатор быть безоговорочно в них уверенным?

– То что сейчас там идут сливы, это свидетельствует о том, что там есть и нормальные, честные люди. Да, они не хотят увольняться, не хотят потерять работу, но они, как говориться, «свой человек в чужой команде». Они своими действиями приближают к краху этот режим. В принципе, я посоветовал бы им оставаться дальше в этой системе и продолжать работать не на этот режим, а на людей.

В Слониме, в августе мы встречались с представителями силовых структур, разговаривали, задавали разные вопросы. Они отрицают насилие и да, они в принципе говорили, что у нас в городе не избивали, как в Минске. Да, задерживали, садили на сутки, но избиений таких не было. Это были слова наших высокопоставленных чиновников и силовых структур.

В теперешней ситуации многие из них понимают, что режим все равно рухнет. Кто-то задумывается, что с ним будет дальше, в основном младшие офицеры.

Некоторые спрашивают: «А что будет дальше, что будет с нами?». Мы отшучиваемся, что для вас выберем лучшую камеру. Это юмор, но в каждой шутке есть доля правды.

– Что, по вашему мнению, необходимо для окончательной победы народа над незаконным режимом?

– Надо, чтобы было объединение всех слоев населения: рабочий класс, крестьяне, интеллигенция, спортсмены. Фактически, у нас это и происходит, но нужно в более глобальных масштабах.

Сейчас Лукашенко держится за силовой блок. Надо им дать понять, что при смене власти, многие из них все равно останутся при своих должностях и будут работать дальше, будут выполнять свои конкретные обязанности, служить народу.

Конечно, кто-то из них потеряет должность, но таких людей не так уж много — это те кто запятнали себя преступлениями, как Карпенков или Караев. Это те, кто применял насилие, избивал, насиловал и убивал мирных граждан Беларуси. А остальным, которые не применяли насилие, нужно дать амнистию, чтобы они понимали, что им ничего не грозит и они спокойно могут перейти на сторону народа.

Им нужно дать выбор, возможность перейти на сторону народа. Надо бить эту власть одновременно по всем фронтам!

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