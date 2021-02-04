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«Белорусы не сдаются!»: мощное обращение гродненских партизан

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  • 4.02.2021, 10:42
  • 2,086
«Белорусы не сдаются!»: мощное обращение гродненских партизан

Ты ошибся, Саша.

Мощное обращение гродненских партизан опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

«Ты ошибся, Саша, белорусы не сдаются!», — предупреждают гродненцы узурпатора.

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