Байден приостановил решение Трампа о выводе войск США из Германии 2 4.02.2021, 10:28

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джо байден

Контингент насчитывает 52 тысячи военнослужащих.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс заявил, что новая администрации Джо Байдена приостановила решение экс-главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении численности войск в Германии.

Об этом сообщает Defence One.

Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин в данный момент «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решение Дональда Трампа.

Уолтерс сообщил, что решение будет приниматься совместно с президентом США Джо Байденом.

Летом 2020 года Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.

Сейчас на территории Германии находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 тысяч, но может меняться в связи с проведением военных маневров.

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