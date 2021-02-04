Озабоченные 1 Константин Эггерт

4.02.2021, 10:44

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Константин Эггерт

Можно не пристегивать ремни.

Решение Кремля отправить Алексея Навального в колонию почти на три года (мало кто сомневается, что апелляция его адвокатов результатов не даст) ставит Европейский союз и Соединенные Штаты перед выбором, который им неприятен. Вашингтон и другие западные столицы выразили неодобрение так называемого «суда» в Москве и потребовали немедленного освобождения оппозиционера. Задержания тысяч протестующих по всей России не должны оставить никаких сомнений в том, что превращение страны в полицейское государство состоялось. Вроде бы европейцы и американцы, так часто говорящие о демократических ценностях, должны предпринять новые меры против Кремля. Но далеко не факт, что это произойдет.

Вот, скажем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанский социалист Жозеп Боррель должен прибыть в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым 4–6 июня. По данным моих источников в Брюсселе, после ареста Навального 17 января и особенно после жестких задержаний на акциях протеста, страны Центральной Европы и Балтии (единственные настоящие союзники российской оппозиции в ЕС) уговаривают верховного представителя Евросоюза отменить визит в знак протеста. Теперь в ЕС утверждают, что Боррель попросил о встрече с Навальным, хотя исходно этого пункта в программе не было. Если Боррель все же полетит в Москву, то он, конечно, поднимет на переговорах с Лавровым тему приговора оппозиционеру. Вопрос в том, как он это сделает. Дипломат из одной из скандинавских стран ЕС, знакомый с тем, как это происходило в эпоху предшественницы Борреля, Федерики Могерини, образно описал это так: «Десять минут — про права человека, два часа — про Иран». По его словам, едва ли что-то принципиально изменится в случае с Навальным: «Ну, поговорят не десять, а двадцать минут». Если Боррель не отменит визит в Россию, то это послужит сигналом Москве: «Навальный Навальным, а мы продолжаем вести с Москвой business as usual».

С Соединенными Штатами тоже все не так просто, как хотелось бы оппонентам Кремля внутри России. Большинство из них очень надеялись на то, что с уходом страшного «агента Москвы» Трампа и приходом настоящего демократа и либерала Джо Байдена наступит новая эра массированного давления Вашингтона на путинский режим. Однако вместо этого Байден сдал Путину главный, если не единственный, политический козырь, который был у новой администрации в отношениях с ним, — переговоры о заключении нового договора об СНВ. Предыдущий, подписанный президентами Медведевым и Обамой, договор истекает 5 февраля. Команда Трампа предлагала продлить его максимум на шесть месяцев и увязать заключение нового соглашения с рядом других вопросов: развитием ядерной программы Китая (Трамп надеялся уговорить режим Си Цзиньпина присоединиться к СНВ), предполагаемыми нарушениями других соглашений по разоружению самой Москвой (например, как утверждал Вашингтон, разработка тактического ядерного оружия в обход Договора о ракетах среднего и малого радиуса действия) и некоторыми другими вопросами стратегической стабильности. Байден отправил эту стратегию в мусорную корзину и подарил Путину (у которого просто нет денег на новую гонку вооружений) пять лет покоя. Даже если Конгресс оспорит этот шаг Байдена, сигнал из Вашингтона в Кремль отправлен: «Навальный Навальным, обвинения обвинениями, а мы продолжаем вести с Москвой business as usual».

И это еще не все. Буквально накануне исторического заседания Мосгорсуда Белый дом сообщил, что будет готов отменить введенные администрацией Трампа санкции против газопровода «Северный поток — 2», если удастся договориться о сохранении транзита российского газа через Украину. Как известно, лишить Киев доходов от перекачки «голубого достояния» России в ЕС — главная цель строительства «СП-2». Это прекрасная новость для лоббистов «Газпрома» в Германии и преемника Ангелы Меркель, нового главы правящего Христианско-демократического союза Армина Лашета, известного своей склонностью «понимать» Путина. Но самое главное, это прекрасная новость для самого Владимира Владимировича. Вашингтон и Берлин фактически начнут с ним торг. И даже если Кремль смилостивится и согласится оставить украинский транзит без изменений (об этом когда-то уже пыталась договориться Меркель), то и этот сигнал на Старой площади считают однозначно: «Нас боятся, а значит, уважают!» И снова business as usual. Может быть, ситуацию несколько изменит Конгресс, обещавший рассмотреть новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Кремлем.

Приоритеты администрации Байдена лежат прежде всего в сфере внутренней политики и диктуются в основном левым крылом Демократической партии. Это возрождение идеи создания всеобщей системы здравоохранения (Obamacare), борьба с изменением климата, законодательное закрепление прав трансгендеров и максимальная либерализация федерального законодательства в отношении абортов. Во внешней политике приоритет номер один, два, три, четыре… десять — Китай. Путину и его оппонентам внутри России отведено то время, которое останется после обсуждения этих тем, плюс много слов о «глубокой озабоченности» происходящим в России.

Те, кто, как я, помнит, как долго и настойчиво Запад пытался сохранить от распада «модернизированный» Горбачевым коммунистический режим в конце 80-х — начале 90-х, не сильно удивляются. Путин, со всеми его минусами, олицетворяет что? Правильно, «стабильность»! Это очень важное слово. Поэтому можно не пристегивать ремни — business as usual не предполагает большой турбулентности.

Константин Эггерт, «Сноб»

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