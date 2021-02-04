Названы лучшие продукты для работы мозга 2 4.02.2021, 10:50

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Их лучше не жарить, а готовить на пару.

Питание влияет на функционирование практически всех систем организма, в том числе на работу мозга. Если он не получает недостаточное количество витаминов и микроэлементов, ухудшается самочувствие и настроение, появляется усталость. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты положительно влияют на работу мозга, сообщает golos.ua.

Cпециалист пояснила, что в еде должно быть достаточное количество холина. «Холин – это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса», – рассказала Соломатина и добавила, что этого вещества довольно много в яичном желтке, овсянке, цветной капусте и мясе, особенно в баранине.

Помимо этого, нужно включать в рацион продукты, богатые витамином В12, содержание которого зачастую уменьшается с возрастом, что провоцирует головокружения и усталость. А для насыщения мозга кислородом нужны продукты, содержащие железо – это печень и красное мясо.

Врач отметила, что для желаемого эффекта важно соблюдать умеренность, а не пытаться употребить как можно больше этих продуктов. Также их лучше не жарить, а готовить на пару. Вместе с этим следует ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и включить в рацион зелень, овощи и фрукты.

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