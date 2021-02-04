Жребий брошен: почему Зеленский выступил против кума Путина 13 Тимоти Эш, «Новое время»

4.02.2021, 10:56

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В Украине разворачиваются по-настоящему интересные события.

ОПЗЖ анонсирует начало процесса импичмента президента Зеленского, что обречено на провал, так как они не соберут в Раде необходимого количества голосов.

Но украинская политика активизировалась. Похоже, что к действиям Зеленского подтолкнул ряд обстоятельств.

Во-первых, опросы общественного мнения показали его низкую популярность и то, что его фракция Слуги Народа теперь плетется на четвертом месте, а пророссийский Оппозиционный блок стал самой популярной партией, хоть и имеет лишь 20% поддержки.

Во-вторых, думаю, что недавняя битва с Дубинским и Коломойским выявила, кто является истинной оппозицией, и тот факт, что ему подчиняются только 198 народных депутатов из Слуги народа, а это далеко уже не большинство. Это демонстрирует, что Зеленскому действительно придется бороться за власть, если только он не обратится к другим фракциям — и тут ему, вероятно, понадобится союз с Порошенко, Тимошенко и другими для противодействия пророссийской оппозиции наподобие Коломойского и Дубинского. А это значит решиться, чью сторону принять в битве между Западом и Востоком. Отсиживаться в нейтралитете — это больше не вариант.

В-третьих, полагаю, что в разговорах с новой администрацией Байдена и наблюдая за происходящим с Навальным в Москве, Зеленский понял, что Украина является ценным активом для администрации Байдена как препятствие для возрождения России. Похоже, он получил заверения от команды Байдена, что поддержка Украины является центральным элементом их планов по противодействию России, и это дало ему уверенность в том, что он сможет противостоять российским и олигархическим интересам у себя дома. Я думаю, что Белый дом также недвусмысленно скажет ему, что он должен противостоять клептократии и что США в этом будут с ним бок о бок. Это объясняет действия против Коломойского, Дубинского и Медведчука, их союзников и интересов.

Жребий брошен. Посмотрим, как отреагирует Путин — нужно следить за Донбассом.

P.S. Никогда не мог понять, почему Медведчук, Бойко и остальные, близкие к Януковичу и Путину люди, смогли остаться в Украине и по-настоящему процветать после Евромайдана.

Тимоти Эш, «Новое время»

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