Что известно о новой вакцине от коронавируса, которую Россия передала Беларуси 6 4.02.2021, 11:02

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Фото: РИА «Новости»

Производитель препарата «ЭпиВакКорона» раньше занимался разработкой биологического оружия.

Россия передала Беларуси образцы новой вакцины от коронавируса. С такой миссией в Минск приехала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, пишет Telegram-канал "Белые халаты. News".

"Это вакцина, которая не содержит в себе биологических компонентов. Она послужит для сохранения здоровья коллег, потому что они в зоне риска, и населения Беларуси", - подчеркнула Попова на встрече в правительстве.

Что мы знаем об этом препарате?

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Вакцина "ЭпиВакКорона" создана Новосибирской компанией "Вектор", (ранее занимавшейся разработкой биологического оружия).

- В отличие от "Спутника V", "ЭпивакКорона" содержит в себе антигенный материал на искусственно синтезированной матрице, в то время, как в "Спутнике" "базой" для антигена служат аденовирусные векторы.

- Согласно доступной информации, "ЭпивакКорона" прошла уже две фазы клинических испытаний.

- Сообщают, что, по результатам первых двух фаз испытаний, ее эффективность превысила оную у всех существующих ныне вакцин по результатам начальных испытаний и составила 101% 100%.

- 1 и 2 фазы исследований были проведены на 100 испытуемых в возрасте 18-60 лет, ранее не встречавшихся с коронавирусом и имеющим нулевые показатели антител к SARS-COVID19. Планы на третью фазу включают в себя 40000 волонтёров.

- Информации об исследовании "ЭпивакКороны" в открытом доступе не так много, как хотелось бы, в научных источниках, отражающих течение и ход клинических испытаний про "ЭпивакКорону" упоминаний буквально минимум.

- Если ситуация со "Спутником" хотя бы примерно понятна: "состав" препарата принципиально схож с Оксфордской вакциной, которая сейчас находится на этапе получения регистрации в ЕС, в научных журналах появляются публикации о нем, то с "ЭпивакКороной" все пока очень туманно.

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