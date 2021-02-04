В Жировичском монастыре обнаружили работу Романа Бондаренко 7 4.02.2021, 11:34

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Роман Бондаренко

Фотофакт.

В Жировичском монастыре обнаружили работу Романа Бондаренко. Фото работ погибшего художника появились в соцсетях.

«Сегодня в монастырской трапезной Жировичского монастыря обратила внимание на гравюру на стене и чеканку с фамилиями художников. А там первый среди других Роман Бондаренко! Сколько светла, добра и красоты оставил нам этот молодой удивительный парень!

Парень Жировичский монастырь расписывал, а его убили гопники и хотели представить всему миру алкоголиком... темные времена

В хорошем месте упомянут Роман. Земля пусть ему будет пухом», — пишут пользователи соцсетей.

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Лукашисты срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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