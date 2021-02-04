Температура до 38°: как прививают российским «Спутником V» в самом «горячем» регионе Беларуси 2 4.02.2021, 11:48

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Фото: ТАСС

Главный санитарный врач области рассказал о побочных эффектах вакцинации и ситуации с COVID-19.

В Беларуси идет первая фаза вакцинации от коронавируса «Спутником V». Официально она стартовала 19 января. Планируется привить 20 тысяч медиков из первоочередной группы риска инфицирования, пишут naviny.online.

Из свежих данных: на 27 января в Брестской области привили первым из двух компонентов вакцины более 800 медиков. На следующий день Гомельская область ввела последнюю дозу препарата из 4365 выделенных. Это самая крупная в стране группа медиков, получивших вакцину.

Ранее в пресс-службе Минздрава мы интересовались, с чем связана такая диспропорция между запросами Гомельской области и, допустим, Минска. Однако ответа не получили — никакого вообще.

Пробуем разобраться в причинах этого явления вместе с главным государственным санитарным врачом Гомельской области Сергеем Белым.

— Как вышло, что Гомельская область — лидер по числу претендентов на прививку? У вас привито 4365 медиков, тогда как 3,4 тысячи планируется привить в Брестском регионе и даже в Минске — 2,2 тысячи медиков.

— Минздрав исходил из нашей заявки и наличия морозильного оборудования, подготовки Гомельской области к вакцинации.

— Заявка была сформирована на основании пофамильных списков, желающих привиться медработников, так ведь?

— Мы по всем районам составили списки желающих, определили, сколько человек мы будем вакцинировать, и отправили эту заявку в Минздрав. В Гомельскую область распределили вакцину на 4365 человек, исходя из партии в 20 тысяч доз для всей страны.

— А сколько медиков в вашей заявке было?

— Больше… Мы же все понимаем, что такое привить 4365 медиков для Гомельской области. Этого мало. Надо больше вакцины. Для всех.

— Кто и как следит за состоянием привившихся?

— Это зона ответственности поликлиники. Когда вакцина вводится, человек еще полчаса находится под медицинским наблюдением. А затем, например, мне по телефону звонили и уточняли, какое у меня состояние.

Каждому человеку дается такая памятка, вот у меня на столе сейчас лежит. Здесь написано, чем вакцинирован человек, когда, дата вакцинации вторым компонентом, указаны побочные эффекты, рекомендации: в течение трех дней не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не употреблять алкоголь и т.д. Если человек почувствует себя хуже, то обращаться нужно в поликлинику или в скорую помощь. Но таких фактов мы не зафиксировали.

— А какие реакции на вакцину зафиксировали?

— Среди наших привитых самые распространенные реакции на вакцину — это подъем температуры. У кого-то 37, у кого-то до 38 градусов поднималась. Подъем температуры держится, что характерно, полдня. Она как резко появляется, так же резко и пропадает.

— Если человеку нужно получить подтверждение, например, для выезда за границу, что он получил вакцину от коронавируса, то какие у него варианты?

— На сегодня выдается справка о том, что ты привит. Мы и людям говорим об этом, что многие страны идут по принципу: если ты привит от коронавируса, то в страну тебя впустят. Все уже устали от закрытых границ, люди хотят отдохнуть. Поэтому мы призываем: прививайтесь, летом захотите отдохнуть, а у вас уже защита будет. Насчет подтверждения вакцинации — человек всегда сможет в поликлинике сделать выписку, что он привит.

— Санслужба ведет какую-то базу данных привитых людей?

— Мы ведем качественный и количественный учет привившихся для организации работы: сколько привито и какая профессия, чтобы смотреть иммунную прослойку. Более подробные данные не собираем, да и задачи такой нет.

— Гомельская область первой израсходовала выделенные вакцины. Что с вакцинацией будет дальше?

— У нас на очереди вакцинация вторым компонентом «Спутника V», ее делают через 21 день после первой инъекции. Дальше мы будем прививать другие группы населения, при наличии вакцины. Это такой контингент как учителя и работники учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Списки желающих привиться мы начали готовить заранее, но сейчас их надо актуализировать, переспросить у людей.

— Есть ли прогнозы, когда можно будет записаться на вакцинацию обычным людям, не из группы высокого риска инфицирования?

— Это можно будет сделать попозже. Сейчас прививают контингент, который находится в большей опасности.

— В области вакцинация коснулась лишь пяти регионов: Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы. Почему так сделано?

— Если мы разбросаем вакцину по всем регионам и дадим каждому, допустим, по 50 доз, то эффективность будет не такая. Вакцинация для чего нужна? Чтобы создать иммунную прослойку. Нам не нужно распылять ее по области, потому что толку никакого не будет. Тем более это новая вакцина, мы ее используем первый раз: она требует особых условий транспортировки, хранения, персонал, который с ней работает, должен уметь обращаться. Нужно отработать схему, логистику, персонал подготовить, посмотреть, как это работает. На пяти регионах это проще отрабатывать.

Почему Гомель лидер по массовости?

Почему в Гомельской области такой высокий спрос на вакцину от коронавируса, главный санитарный врач точного ответа не дал. Есть версия, что это связано с общим высоким уровнем инфицирования COVID-19 в регионе.

Официальной статистики, сколько заболевших коронавирусом приходится на регионы, Минздрав не дает.

Эксперты информационного ресурса infopolicy.biz (блог Михаила Дорошевича «Information Policy Biz», исследования интернет-аудиторий разных стран), составляя картину заболеваемости по регионам, анализируют поисковые запросы из Беларуси по симптомам коронавируса.

По данным ресурса, запрос на симптомы заболевания коронавирусом в Гомельском регионе выходит на второе место после Витебской области. Возможно, это одна из причин, по которой Гомельский регион лидирует по массовости вакцинации медиков. Вторая причина — готовность материальной базы, о которой рассказал главный санитарный врач Сергей Белый.

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