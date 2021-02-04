«Проспал» пандемию: 19-летний британец до сих пор не знает о COVID-19 и локдауне 1 4.02.2021, 12:30

При этом дважды за это время у него был положительный тест на коронавирус.

В Великобритании нашли юношу, который до сих пор не знают о пандемии COVID-19. 19-летний Джозеф Флавилл провел почти год в коме и только сейчас приходит в себя, сообщает unian.net.

Юноше ничего неизвестно ни о коронавирусе, ни о локдауне. В прошлом году в марте его сбила машина, и на следующие 11 месяцев парень оказался в коме.

При этом дважды за это время у пациента был положительный тест на коронавирус. Оба раза британец выздоровел.

На днях юноша пришел в себя и теперь понемногу восстанавливается. Семья и врачи до сих пор не знают, как лучше рассказать парню о переменах, случившихся в мире за последний год.

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