«Проспал» пандемию: 19-летний британец до сих пор не знает о COVID-19 и локдауне

«Проспал» пандемию: 19-летний британец до сих пор не знает о COVID-19 и локдауне1
- 4.02.2021, 12:30
При этом дважды за это время у него был положительный тест на коронавирус.
В Великобритании нашли юношу, который до сих пор не знают о пандемии COVID-19. 19-летний Джозеф Флавилл провел почти год в коме и только сейчас приходит в себя, сообщает unian.net.
Юноше ничего неизвестно ни о коронавирусе, ни о локдауне. В прошлом году в марте его сбила машина, и на следующие 11 месяцев парень оказался в коме.
При этом дважды за это время у пациента был положительный тест на коронавирус. Оба раза британец выздоровел.
На днях юноша пришел в себя и теперь понемногу восстанавливается. Семья и врачи до сих пор не знают, как лучше рассказать парню о переменах, случившихся в мире за последний год.