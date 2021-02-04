Здание суда окружено, все заседания отменены: в Минске начался процесс по «делу Белгазпромбанка» 4.02.2021, 12:46

Таких мер «безопасности» не было даже по делу о взрыве в метро.

4 февраля началось предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка», его рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района. Здание суда заставлено металлическими ограждениями, по периметру дежурят силовики в балаклавах, для посетителей суд закрыт до 15.00, все заседания отменены. Приняты беспрецедентные меры безопасности, каких не было даже по делу о взрыве в метро, сообщает tut.by.

О предварительном заседании по делу стало известно накануне. Пресс-служба Верховного суда отказалась допустить на процесс журналистов крупнейших независимых медиа. Официальная причина — профилактика коронавируса, однако на процессе по «делу Втюрина», который также Верховный суд рассматривал в здании суда Московского района, таких исключений не было, хотя уже тогда была пандемия.

По «делу Белгазпромбанка» проходит восемь фигурантов. Политзаключенный, экс-претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере). Алексей Задойко (бывший первый запред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и.о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления банка Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его сегодня нет. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.

Что такое досудебное соглашение? По ходатайству подозреваемого или обвиняемого может быть заключено досудебное соглашение (ст. 69−1 УК), в котором фигурант уголовного дела обязуется помочь следствию изобличить других фигурантов. Рассказать только о своем участии недостаточно, это значит, что правило распространяется только на групповые преступления.

Соглашение заключается между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором. В документе оговаривается, какие именно сведения и документы фигурант должен предоставить.

До начала слушания по делу в суде проводится предварительное заседание, где решается, исполнил обвиняемый условия, оговоренные в соглашении, или нет. Если не исполнил, на смягчение наказания он рассчитывать не может. Если исполнил, наказание не может превышать половину максимального срока или размер наиболее строгого вида основного наказания, если человек совершил несколько преступлений.

Защиту обвиняемых осуществляют более десяти адвокатов, среди них сегодня на процессе были замечены Анна Келлер, Максим Агеев, Александр Павловец, Сергей Буякевич.

На предварительное заседание пришли родные и коллеги обвиняемых, часть слушателей, несмотря на свободные места в зале, на заседание не пустили.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по «делу Регнума», «делу медиков», также судил блогера Эдуарда Пальчиса. Гособвинитель — Сергей Гергель, он известен по «делу медиков», где фигурировал академик Александр Белецкий.

Суд постановил признать исполненными досудебные соглашения с обвиняемыми. Мера пресечения для всех остается прежней - под стражей в СИЗО. Основное судебное заседание назначено на 17 февраля, 11.00, процесс открытый.

В Могилеве тем временем продолжается слушание по обвинению бывшего директора Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова в превышении полномочий, повлекшим причинение ущерба в крупном размере. Предположительно, сейчас показания дает обвиняемый. Достоверно это неизвестно, так как журналистов независимых СМИ милиция снова не пустила на процесс, сославшись на противоэпидемиологические меры и заполненность зала. Журналисты госСМИ, которых допустили на предыдущее заседание, о допросе Кармызова не сообщали. Адвокат Кармызова Наталья Бухарова также отказалась сообщить, был ли допрос ее подзащитного.

Напомним, что экс-претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико официально были признаны политзаключенными.

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