Медики выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом 2 4.02.2021, 13:17

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В США назвали самый распространенный сценарий.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рассказали, какой самый частый сценарий заражения коронавирусом, сообщает bgr.com.

Чаще всего вирус передается от человека к человеку, когда зараженный стоит в непосредственной близости от другого человека. Смех, разговоры и даже тяжелое дыхание увеличивают вероятность передачи. Типичный сценарий выглядит так.

Люди стоят на расстоянии не менее 180 см друг от друга. Зараженный говорит, чихает, поет или просто дышит, а в это время дыхательные капли с вирусом выделяются в воздух. Эти капли могут быть разными по размеру, порой заметными. Маленькие капли могут образовывать частицы, которые в воздушном потоке быстро высыхают.

Капли вызывают инфицирование при вдыхании или осаждении на слизистых оболочках реципиента — на внутренней поверхности носа или рта.

Одна из причин более мощной второй волны пандемии заключается в том, что зимой в холодном и более сухом воздухе эти капли задерживаются дольше. В закрытых помещениях с плохой вентиляцией риски возрастают.

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