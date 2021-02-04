Медики выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом

Медики выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом2
- 4.02.2021, 13:17
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В США назвали самый распространенный сценарий.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рассказали, какой самый частый сценарий заражения коронавирусом, сообщает bgr.com.
Чаще всего вирус передается от человека к человеку, когда зараженный стоит в непосредственной близости от другого человека. Смех, разговоры и даже тяжелое дыхание увеличивают вероятность передачи. Типичный сценарий выглядит так.
Люди стоят на расстоянии не менее 180 см друг от друга. Зараженный говорит, чихает, поет или просто дышит, а в это время дыхательные капли с вирусом выделяются в воздух. Эти капли могут быть разными по размеру, порой заметными. Маленькие капли могут образовывать частицы, которые в воздушном потоке быстро высыхают.
Капли вызывают инфицирование при вдыхании или осаждении на слизистых оболочках реципиента — на внутренней поверхности носа или рта.
Одна из причин более мощной второй волны пандемии заключается в том, что зимой в холодном и более сухом воздухе эти капли задерживаются дольше. В закрытых помещениях с плохой вентиляцией риски возрастают.