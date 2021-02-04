«Дело Румаса»: у крупного бизнеса есть только один шанс остаться на плаву 3 4.02.2021, 13:40

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Пришло время «сдавать» узурпатора.

Вчера белорусские силовики задержали группу бывших и действующих банкиров, а также представителей коммерческих структур.

Новое «дело банкиров» касается экс-премьера Сергея Румаса, который более десяти лет назад возглавлял Белагропромбанк, а в 2012—2018 годах был председателем правления Банка развития. О местонахождении Румаса поступала противоречивая информация. Супруга экс-премьера заявила, что он находится за границей.

История с Румасом – это еще один заход на тему раскола элит в стране. Лукашенко пытается не дожидаться, когда элиты начнут раскалываться, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Для начала давайте вспомним, как все начиналось. Официоз перед выборами писал, что за выдвижением Бабарико стоят братья Мешковы.

Так вот, Мешковы отлично знают Мошенского, который по сути держит весь регион. Он бывает на матчах гандбольного клуба, которым владеют братья, его компании входят в число спонсоров команды. В общем, регион взрывоопасный. Думается, именно поэтому спецпредставителем в Брестскую область отправлен был главный чекист Вакульчик.

Но вернемся в лето-2020. В первые дни после выборов, когда страна раскачивалась и была близка к тотальной забастовке, раскачивались и крупные бизнесмены.

У «Ника и Майка» есть информация, что на предприятиях Мошенского очень лояльно относились к тем, кто посещал митинги. А когда начались забастовки, то существовала вероятность, что «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» могут с благословения Мошенского остановиться. Тогда ситуация качнулась в другую сторону.

Более того, некоторые из кошельков Лукашенко, просчитывая ситуацию наперед, предлагают определенную помощь разнообразным фондам в обмен на счастливое будущее.

Пока не все бизнесмены публично выразили позицию (а тот же Олексин вообще на всякий случай покинул страну). И это вызывает вопросы, подозрения и вот это вот все. Недоверие поселилось у всех ко всем и на всех этажах. И такое положение дел не устраивает никого. Информация про Румаса только первый сигнал этого тотального недоверия. У элит есть только один шанс остаться на плаву. Расколоться раньше, чем их расколет Лукашенко.

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