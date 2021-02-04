Найдены редкие золотые монеты византийского императора
- 4.02.2021, 13:58
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Их нашли на руинах древнего болгарского города.
Три редких золотых солида XI века археологи обнаружили на раскопках города Альмуса, который расположен в современном болгарском городе Лом, пишет «Вокруг света».
Монеты относятся к периоду правления византийского императора Михаила VII (1071 – 1078 гг. н. э.).
Во время его властвования все бывшие территории Болгарской империи к югу от реки Дунай были частью Византии.
По словам исследователей, монеты отчеканили после битвы при Манцикерте в августе 1071 года, в ходе которой турки-сельджуки разбили византийцев.
В результате их сокрушительного поражения генерал Роман IV Диоген, исполнявший обязанности императора, был взят в плен.
Его место занял Михаил VII из династии Дуки, который до 1071 года был соправителем Византийской империи.
Поражение в битве при Манцикерте ознаменовало глубокий кризис Византийской империи.
А император Михаил VII получил прозвище Парапинакес, что по-гречески означает «минус четверть». Так народ отреагировал на девальвацию византийских монет, которой было отмечено правление императора. Его свергли в результате восстания 1078 года.
Михаилу пришлось стать монахом. Впоследствии он дослужился до сана епископа города Эфеса.
В 1960-е на раскопках Альмуса нашли более 5000 византийских бронзовых монет
Ведущий археолог Валерий Стоичков, давний исследователь Альмуса, полагает, что найденные золотые монеты хранились в тканевом мешочке. Об этом свидетельствует их характерная окраска.
Клад, возможно, спрятал кто-то из горожан на «черный день». Жить в Альмусе в те времена было опасно. Недруги постоянно угрожали городу вторжениями.
Эти три золотых солида, по оценкам экспертов, были равноценны 900 византийским бронзовым монетам.
Монеты – не первый клад, который находили на раскопках Альмуса. В 1960-е археологи обнаружили там более 5000 византийских бронзовых монет XI-XII веков.